Фермеров тревожит закон "О восстановлении природы"

Власти Евросоюза хотят вернуть часть земель и вод в естественное состояние. Интервью с фермером, которому, возможно, придётся пожертвовать частью своего хозяйства

В Евросоюзе идут оживлённые дебаты по поводу готовящегося закона "О восстановлении природы". Много вопросов о нём имеет бельгийский фермер Винсент Делобель. В его хозяйстве площадью 20 га недалеко от города Турне около 70 молочных коз. Уже несколько лет от занимается органическим животноводством и земледелием.

Делобель не стал дожидаться принятия политического решения о возвращении 20% территории и акватории ЕС в естественное состояние, прежде чем ввести свой комплекс мер по сохранения экосистем. Например, он установил заборы для растений:

«Эти живые изгороди являются домом для большого количества насекомых, которые могут быть полезны для урожая. Они также обеспечивают тень для животных и дрова для нашего обогрева. Благодаря своей обширной корневой системе эти растения помогают дождевой воде просачиваться глубже в почву, особенно в экстремальную погоду».

Винсент Делобель тщательно и терпеливо создавал свои угодья. На его лугах произрастают всевозможные травы и зернобобовые культуры, которые хорошо восстанавливают почву и привлекают разнообразную живность. Этот сельский труженик чередует пастбища, даёт некоторым участкам отдыхать под паром, чтобы не истощать землю.

В случае принятия закона "О восстановлении природы" ему, возможно, придётся пожертвовать частью своего хозяйства. Государство выплатит ему компенсацию, взяв деньги у налогоплательщиков, в том числе тех, кто не разделяет "зелёные" идеи.

Бельгиец поддерживает борьбу против изменений климата, но считает, что с экологическими задачами лучше справляются такие набольшие фермы, как у него, а не аграрно-промышленные комплексы.

«Наши сомнения связаны с идеей разделения зон с интенсивным производством, с одной стороны, и прочих зон, где больше ничего подобного нельзя делать или которые предназначены исключительно для природоохранных мероприятий. Мы не поддерживаем такую бизнес-модель, хотя тоже ориентируемся на производство. Когда мы интегрируем насекомых, деревья и живые изгороди в сельскохозяйственные и естественные экосистемы, мы также обеспечиваем их участие в производстве продуктов питания, в здоровом, устойчивом снабжении людей едой».

Во вторник в Комитете по окружающей среде Европейского парламента состоится повторное голосование по проекту закона "О восстановлении природы". Предыдущее не выявило преимущества сторонников или противников этого документа. Правые и ультраправые предупреждают, что он угрожает сельскохозяйственному производству и, следовательно, продовольственной безопасности. Со своей стороны, фермерское сообщество выражает сомнение в том, что в ЕС достаточно ресурсов для успешного возвращения части земель и вод природе.