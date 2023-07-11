Грета Тунберг призвала ЕС принять "Закон о восстановлении природы"

Méabh Mc Mahon

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг призвала Европарламент усилить и принять "Закон о восстановлении природы". Голосование по резолюции о нём состоится в среду

На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге ведутся острые споры вокруг проекта так называемого "Закона о восстановлении природы". Будучи ключевым элементом "Зелёного соглашения" стран-членов ЕС, он направлен на возвращение примерно пятой части деградировавших земель и морей Европы в их естественное состояние. Сторонники закона требуют его ужесточения и немедленного принятия принятия. К их митингу присоединилась шведская климатическая активистка Грета Тунберг. Она ответила на вопросы корреспондента Euronews Мейв Макмахон.

Euronews: Каково ваше главное послание сегодняшним политикам?

Тунберг: Наше послание политикам: выбирайте природу и людей, а не прибыль и жадность. Мы призываем их не отвергать этот закон, а проголосовать за него в самой сильной формулировке.

Euronews: Что поставлено на карту, если у нас не будет этого закона о восстановлении природы?

Тунберг: Если мы не защитим природу, если мы не защитим людей, то бесчисленное количество людей потеряет свои жизни и средства к существованию. На карту поставлен и мир природы.

Но принятие закона находится под угрозой, поскольку правоцентристские и крайне правые силы готовы сорвать экологические планы Еврокомиссии. Акции протеста провели в Страсбурге также фермеры и сельскохозяйственные профсоюзы. Они считают, что закон в его нынешнем виде приведёт к уничтожению большой части посевных площадей и пастбищ, а также поднимет цены на продукты питания. Демонстранты требуют, чтобы Брюссель представил принципиально новое предложение по улучшению окружающей среды.

Глава организации «Молодые фермеры Эльзаса» Яннис Бальтцер:

При разработке закона не проводилось никакого изучения его возможных последствий, ни экономических, ни экологических. Это проект запускается просто так, из догматизма, далекими от реальности политиками.

Проект закона будет вынесен на голосование Европарламента в среду.