Euronews

Европейский парламент проголосовал на сессии в Страсбурге за Закон о восстановлении природы. Он предусматривает возвращение пятой части поверхности суши и морей ЕС в естественное состояние.

Закон о восстановлении природы одобрен в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. "За" проголосовали 336 депутатов, "против" - 300. Текст проекта возвращается на доработку в Комитет по окружающей среде.

Закон направлен на то, чтобы к 2030 году вернуть к своему естественному состоянию в Евросоюзе не менее 20% деградировавшей поверхности суши и моря. Он призван спасти и приумножить биоразнообразие, которому угрожают изменения климата. Предполагается сократить использование химических пестицидов на 50% к 2050 году.

Закон о восстановлении природы является ключевым элементом "Зелёной сделки" стран ЕС. Защитники окружающей среды, левоцентристы и некоторые либеральные евродепутаты хотят, чтобы он вступил в силу до конца нынешнего года.

Но христианские демократы и другие правые евродепутаты указывают, что в результате пришлось бы сократить сельскохозяйственные угодия, собирать меньше урожаев, поставить под угрозу продовольственную безопасность

Фермеры выражают сомнение в том, что в ЕС достаточно ресурсов для успешного возвращения природе части суши и морей. Тем из них, кому придётся пожертвовать частью своего хозяйства, государство выплатит компенсацию, взяв деньги у налогоплательщиков, в том числе тех, кто не разделяет "зелёные" идеи.