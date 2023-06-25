Граждане Греции голосуют на повторных парламентских выборах

Euronews

У консерваторов есть шанс получить комфортное парламентское большинство, обеспечиваемое новым правилом закона о выборах, по которому победителю достается до 50 бонусных мест.

В Греции открылись избирательные участки на парламентских выборах.

Голосование продлится до 19:00, сразу после закрытия участков будут объявлены результаты экзитпола. Первые официальные данные должны появиться в 20:30.

Граждане Греции голосуют уже во второй раз за последние несколько недель. На выборах в мае правящая консервативная партия "Новая демократия" во главе с экс-премьером Кириакосом Мицотакисом отказалась создавать коалицию с другими политическими силами. По данным соцопросов, победу вновь одержат правоцентристы и у них есть шанс получить комфортное парламентское большинство, обеспечиваемое новым правилом закона о выборах, по которому победитель получает до 50 бонусных мест.

Главный конкурент партии нынешнего премьера Кириакос Мицотакиса - партия бывшего главы правительства Алексиса Ципраса. Коалиция левых "Сириза" надеется улучшить результат майских выборов.

В Греции насчитывается около 9,8 млн зарегистрированных избирателей. Им предстоит избрать 300 членов однопалатного парламента.