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Граждане Греции голосуют на повторных парламентских выборах

В Греции проходят парламентские выьборы
В Греции проходят парламентские выьборы Авторское право Thanassis Stavrakis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

У консерваторов есть шанс получить комфортное парламентское большинство, обеспечиваемое новым правилом закона о выборах, по которому победителю достается до 50 бонусных мест.

В Греции открылись избирательные участки на парламентских выборах. 

Голосование продлится до 19:00, сразу после закрытия участков будут объявлены результаты экзитпола. Первые официальные данные должны появиться в 20:30. 

Граждане Греции голосуют уже во второй раз за последние несколько недель. На выборах в мае правящая консервативная партия "Новая демократия" во главе с экс-премьером Кириакосом Мицотакисом отказалась создавать коалицию с другими политическими силами. По данным соцопросов, победу вновь одержат правоцентристы и у них есть шанс получить комфортное парламентское большинство, обеспечиваемое новым правилом закона о выборах, по которому победитель получает до 50 бонусных мест.

Главный конкурент партии нынешнего премьера Кириакос Мицотакиса - партия бывшего главы правительства Алексиса Ципраса. Коалиция левых "Сириза" надеется улучшить результат майских выборов. 

В Греции насчитывается около 9,8 млн зарегистрированных избирателей. Им предстоит избрать 300 членов однопалатного парламента.

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