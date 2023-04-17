Треть Украины усеяна минами: на разминирование уйдут годы и миллиарды долларов

Euronews

После масштабного вторжения России в Украину сотни мирных граждан погибли или получили ранения от взрывов мин или неразорвавшихся боеприпасов.

По данным ООН, минами усеяны территории в 70 странах мира. Украина - "самая заминированная" из них. Эксперты полагают, что на полное разминирование украинских территорий могут уйти десятилетия и потребуются миллиардные затраты.

Мины называют одним из самых коварных средств ведения войны. И люди должны об этом помнить.

Александр Лобов, Программа развития ООН: "Они должны понимать, что существует опасность. Они должны знать, как донести эту мысль до своих детей, родственников, чтобы спасти их жизнь".

Владимир Зеленский, президент Украины: "Нет настоящего покоя для любого ребенка, который может погибнуть от спрятанной российской противопехотной мины".

Противопехотные мины, противотанковые, мины-ловушки или неразорвавшиеся снаряды... Ими усеяны сельскохозяйственные угодья и леса. На сегодняшний день заминирована по меньшей мере треть территории Украины.

Всеволод Прокофьев, медиа-менеджер, Save the Children: "Я недавно был на Харьковщине, а именно в Изюме, и в соседних селах. То, что я там увидел, действительно ужасает, потому что нет ни одного хозяйства, наверное, в окрестностях, которое бы не пострадало либо от взрывчатых веществ любого рода, либо от наземных мин".

В среднем за день сапер разминирует площадь в 10 квадратных метров. Однако в городских районах этот показатель может быть ниже. По данным украинского правительства, разминирование всей территории займет десятилетия и будет стоить стоить не менее 400 миллионов долларов в год. На загрязненных территориях инциденты стали повседневным явлением. Тракторы регулярно подрываются на минах на проселочных дорогах.

С начала войны в результате таких взрывов в Украине погибло не менее 758 мирных жителей. На данный момент приоритетом служб по разминированию является расчистка городов и основных дорог. Многие поля и леса стали запретными зонами.

Александр Лобов, Программа развития ООН: "Возникает своего рода дилемма. У людей сейчас не так много вариантов, чтобы просто выжить. Однозначно, на свой страх и риск, люди начнут сажать, поедут в леса, кто на рыбалку и т.д. Так что, самое главное для нас, для всех других организаций, занимающихся противоминной деятельностью, это просто повышение осведомленности".