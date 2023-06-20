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Импорт нефти из России в Евросоюз упал на 90%

The EU has totally banned seaborne imports of Russian crude oil and refined products, such as diesel and gasoline.
The EU has totally banned seaborne imports of Russian crude oil and refined products, such as diesel and gasoline.   -  Авторское право  Michael Probst/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

ЕС больше не является главным потребителем российской нефти. Из-за эмбарго, введённого после начала вторжения РФ в Украину, поставки нефтепродуктов из России в страны блока сократились на 90% всего за несколько месяцев.

Так, в феврале 2022 года - когда начались полномасштабные военные действия - Еросоюз закупил 15,189 млн тонн российской сырой нефти и продуктов её переработки, таких как дизельное топливо, керосин и бензин.

Ровно год спустя - в феврале 2023-го - объём импорта составил 1,876 млн тонн. А в марте - он вовсе упал до 1,445 млн тонн.

Образовавшуюся огромную брешь заполнили ряд стран, включая Соединённые Штаты, Норвегию, Алжир, Бразилию, Анголу и Объединённые Арабские Эмираты.

Данные отчёта, опубликованного в понедельник Евростатом, раскрывают последствия запрета на поставки российской нефти, который лидеры ЕС согласились ввести в конце мая после длительных переговоров.

Эмбарго вводилось в два этапа: на морские поставки сырой нефти - с 5 декабря, а на продукты переработки - с 5 февраля.

Был разработан график, вводились спецмеры для того, чтобы государства-члены смогли адаптироваться к радикальным изменениям и наименее болезненно отказаться от их главного поставщика энергоресурсов.

Однако эти ограничения не распространялись на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба": против были страны Центральной Европы, которые не имеют выход к морю, в первую очередь Венгрия. Она долго тормозила процесс согласования пакета санкций странами ЕС.

Фактически, разбивка мартовских данных по странам показывает, что большая часть российской сырой нефти поступала в три из них - Венгрию, Словакию и Чехию, через которые как раз и пролегает маршрут "Дружбы".

Транзит по этому трубопроводу по факту остаётся бессрочным. Брюссель обещал вернуться к этому спорному вопросу, но пока этого не сделал.

"Общий объём импорта нефти из России не достиг нуля из-за определённых исключений, которые допускают ограниченный объём поставок при определённых условиях", - говорится в пресс-релизе Евростата.

Военное вторжение России в Украину вызвало хаос в энергетическом секторе. Государства-члены ЕС были вынуждены высвободить часть своих аварийных запасов нефти в попытке успокоить рынок.

По данным Евростата, по состоянию на март 2023 года, запасы сырья в хранилищах стратегического резерва были ниже минимального уровня только у пяти стран – Болгарии, Чехии, Ирландии, Латвии и Литвы.

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