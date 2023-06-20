Импорт нефти из России в Евросоюз упал на 90%

Euronews

ЕС больше не является главным потребителем российской нефти. Из-за эмбарго, введённого после начала вторжения РФ в Украину, поставки нефтепродуктов из России в страны блока сократились на 90% всего за несколько месяцев.

Так, в феврале 2022 года - когда начались полномасштабные военные действия - Еросоюз закупил 15,189 млн тонн российской сырой нефти и продуктов её переработки, таких как дизельное топливо, керосин и бензин.

Ровно год спустя - в феврале 2023-го - объём импорта составил 1,876 млн тонн. А в марте - он вовсе упал до 1,445 млн тонн.

Образовавшуюся огромную брешь заполнили ряд стран, включая Соединённые Штаты, Норвегию, Алжир, Бразилию, Анголу и Объединённые Арабские Эмираты.

Данные отчёта, опубликованного в понедельник Евростатом, раскрывают последствия запрета на поставки российской нефти, который лидеры ЕС согласились ввести в конце мая после длительных переговоров.

Эмбарго вводилось в два этапа: на морские поставки сырой нефти - с 5 декабря, а на продукты переработки - с 5 февраля.

Был разработан график, вводились спецмеры для того, чтобы государства-члены смогли адаптироваться к радикальным изменениям и наименее болезненно отказаться от их главного поставщика энергоресурсов.

Однако эти ограничения не распространялись на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба": против были страны Центральной Европы, которые не имеют выход к морю, в первую очередь Венгрия. Она долго тормозила процесс согласования пакета санкций странами ЕС.

Фактически, разбивка мартовских данных по странам показывает, что большая часть российской сырой нефти поступала в три из них - Венгрию, Словакию и Чехию, через которые как раз и пролегает маршрут "Дружбы".

Транзит по этому трубопроводу по факту остаётся бессрочным. Брюссель обещал вернуться к этому спорному вопросу, но пока этого не сделал.

"Общий объём импорта нефти из России не достиг нуля из-за определённых исключений, которые допускают ограниченный объём поставок при определённых условиях", - говорится в пресс-релизе Евростата.

Военное вторжение России в Украину вызвало хаос в энергетическом секторе. Государства-члены ЕС были вынуждены высвободить часть своих аварийных запасов нефти в попытке успокоить рынок.

По данным Евростата, по состоянию на март 2023 года, запасы сырья в хранилищах стратегического резерва были ниже минимального уровня только у пяти стран – Болгарии, Чехии, Ирландии, Латвии и Литвы.