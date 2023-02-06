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Новости Европы

ЕС запретил импорт нефти и ограничил цены на нефтепродукты из РФ

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 Sandor Zsiros
Нефтяной танкер
Нефтяной танкер   -   Авторское право  AP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Евросоюз усилил экономический нажим на Россию, чтобы у нее было меньше денег на войну против Украины. В минувшее воскресенье вступил в силу запрет на импорт в ЕС российских нефтепродуктов.  Это включает дизельное топливо, мазут и керосин для реактивных двигателей.

Сотрудник Центра исследований энергетики и чистого воздуха сообщил, что Брюссель поощрял закупку солярки у Москвы впрок:

«Евросоюз до 5 февраля ввозил нефтепродуктов из России на сумму около 70 млн евро в день. Особенно активно он накапливал дизельное топливо из России, - сказал Лаури Милливирта . - До сегодняшнего дня ЕС был крупнейшим покупателем нефтепродуктов из России, так что эмбарго будет иметь большой эффект".

 В декабре Европа получала из России дизельного топлива рекордные 720 тыс баррелей в сутки, поэтому экспертов не беспокоит его нехватка  в краткосрочной перспективе.

Также с воскресенья Евросоюз и «Большая семёрка» расширили существующие потолки цен на сырую нефть, а также нефтепродукты из России. Это означает, что компании из ЕС не могут обслуживать российские танкеры, которые перевозят продукты премиум-класса, такие как керосин и бензин, по цене выше 100 долларов за баррель. Для «дисконтных» продуктов, таких как мазут и нафта, была установлена максимальная ставка 45 долларов за баррель.

«Потолок цен на нефтепродукты установлен на высоком уровне, который по-прежнему позволяет России получать прибыль от этой торговли, - продолжал Лаури Милливирта. - Застрахованные в ЕС танкеры, принадлежащие европейцам, продолжают перевозить российскую нефть и российские нефтепродукты в третьи страны, поэтому и ценовой предел для этой торговли необходимо существенно снизить».

СотрудникЦентра исследований энергетики и чистого воздуха эксперты предупреждают, что Россия может обойти разные виды европейского нефтяного эмбарго ЕС:

"Это будет игра в кошки-мышки, которая продолжится,  вероятно, пока Россия будет продолжать свою агрессивную войну против Украины, - подытожил эксперт. - Так, например, Россия сейчас экспортирует сырую нефть в такие страны, как Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Индия, где она перерабатывается в нефтепродукты. Потом этот российский товар частично ре-экспортируется в ЕС, в США, в Австралию и так далее. Это ещё одна лазейка, которую можно закрыть и устранить".

Тем временем руководство Евросоюза также разрабатывает новый набор санкций против России, которые будут приурочены к первой годовщине её вторжения в Украину.