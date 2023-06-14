В Европарламенте пройдёт голосование по законопроекту "О восстановлении природы"

"Зелёная сделка" стран ЕС подвергнется в четверг серьёзному испытанию. В Европарламенте может проявиться раскол по проекту важного закона "О восстановлении природы". Его цель - сохранить и преумножить биоразнообразие, которому угрожают изменения климата, и восстановить 20% естественной поверхности суши и моря ЕС к 2030 году.

Консерваторы выступают против предложенного закона, утверждая, что он заставит фермеров отказаться от части своих полей, нарушит цепочки поставок, повысит цены и навредит возобновляемым источникам энергии. Правоцентристы утверждает, что это подорвёт продовольственную безопасность во всем мире.

Но левые партии, Еврокомиссия, неправительственные организации и частный сектор считают такие опасения необоснованными. Восстановление природы, считают они, не влечет за собой создание охраняемых зон и прекращение там человеческой и экономической деятельности. Зато это может улучшить качество почвы, смягчать последствия экстремальных погодных явлений, укрепить здоровье людей.

Борьба вокруг закона "О восстановлении природы" достигает своей кульминации. Голосование по нему пройдёт в парламентском Комитете по окружающей среде.

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