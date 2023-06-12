Евросоюз просит Великобританию не отменять у себя его законы

Еврокомиссия предупредила, что планы британского правительства по отмене или изменению сотен законов Евросоюза могут оказать негативное влияние на торговлю

Отношения между Брюсселем и Лондоном улучшились после того, как в феврале обе стороны достигли соглашения по спорному Североирландскому протоколу. Однако в понедельник Еврокомиссия предупредила, что планы Великобритании по отмене или изменению действующих на её территории сотен законов Евросоюза могут оказать «негативное влияние на торговлю».

Выступая на ежегодной конференции Форума Евросоюз-Соединённое Королевство, еврокомиссар Марош Шефчович сказал, что Брюссель «чрезвычайно внимательно следит за эволюцией оставшихся законов ЕС в рамках британского парламентского процесса».

«Я понимаю, что большинство участников этой конференции хотели бы видеть более плавную торговлю, меньше трений, меньше сложностей. Но этого очень трудно добиться, если решение состоит в том, чтобы просто пойти на ещё большие расхождение, или если будет разорван в клочья закон, который мы разрабатывали вместе в течение многих десятилетий, и который лежит в основе Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией».

Сотни законов ЕС на рассмотрении

Британский парламент получит право отменять или изменять некоторые законы ЕС, которые были сохранены после того, как Соединённое Королевство завершило свой выход из блока более трёх лет назад. Цель этой меры, которая была принята кабинетом Бориса Джонсона, - обеспечить правовую определенность и преемственность сразу после "брексита".

Более тысячи законов Евросоюза уже были отменены или пересмотрены. Такая судьба ждёт ещё 600 законов в соответствии с новым законопроектом, а ещё 500 - в соответствии с двумя другими законодательными актами: Законом о финансовых услугах и рынках и Законом о закупках.

Это произошло через несколько месяцев после того, как Брюссель и Лондон, наконец, договорились об ослаблении напряженности, возникшей из-за Протокола Северной Ирландии, и облегчили перемещение товаров между Великобританией, Северной Ирландией и Республикой Ирландия посредством более простых таможенных правил.

Эта договорённость, получившая название "Виндзорские рамки", провозглашена "исторической». Эта «новая глава» в диалоге между Брюсселем и Лондоном уже привела к потеплению отношений между двумя столицами, чему также способствовала необходимость продемонстрировать единый фронт поддержки Украины в её противостоянии российскому вторжению, а также совместного решения таких проблем, как энергетический кризис и растущая инфляция.

ЕС - «ценный союзник и друг»

Шефчович подчеркнул, что любое новое отступление Великобритании от законодательства ЕС может потребовать от блока введения дополнительных мер для проверки импорта, а для этого нужно будет заполнять больше документов.

«Это определенно не облегчает жизнь бизнесменам, - сказал еврокомиссар. - Мы понимаем, что Великобритания является суверенной страной, мы уважаем её решение о выходе из ЕС и, конечно же, тот факт, что Соединённое Королевство руководствуется собственными законами. Мы просто предупреждаем, какими могут быть последствия, и как это может повлиять на наши торгово-экономические отношения».

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли не коснулся вопроса торговли в своем выступлении на конференции в понедельник.

«Для меня высшим приоритетом является то, что мы будем способствовать ещё более тесным отношениям между Соединённым Королевством и ЕС, основанным на согласовании исторических Виндзорских рамок,- сказал он в предварительно записанном видеообращении, назвав ЕС «очень ценным союзником и другом».

«Я хочу двигаться вперед в том же духе взаимного доверия, стремления к улучшению отношений и тесному сотрудничеству в других областях, представляющих взаимный интерес», - добавил Клеверли.

Министр назвал главным приоритетом совместное решение проблемы миграции, а в качестве других ключевых областей интересов - энергетику, науку и исследования, а также безопасность.