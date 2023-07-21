Не полный разгром, но головная боль для Сунака: тори теряют 2 места на довыборах в палату общин

От этих трёх депутатских кресел во многом зависело будущее Риши Сунака во главе британских консерваторов за год до основных выборов в парламент.

На довыборах на 3 вакантных места в палате общин тори потеряли 2 мандата. 25-летний кандидат от лейбористов Кир Мазер с большим перевесом победил в округе Селби и Эйнсти на севере Англии.

Либерал-демократы взяли Сомертон и Фром на сельском юго-западе.

Тем не менее правящей партии удалось удержать место бывшего премьера Бориса Джонсона в пригороде Лондона Аксбридж. Кандидат в его преемники Стив Таквелл опередил лейбористов менее чем на 500 голосов.

За год до всеобщих выборов потеря всех трёх мандатов стала бы ещё большим ударом для лидерства премьера и Консервативной партии, которая находится у власти в Великобритании с 2010 года.