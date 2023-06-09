Польша и Венгрия критикуют миграционную сделку

Страны Евросоюза договорились о новых мерах по управлению миграцией и предоставлению убежища, несмотря на возражения Польши и Венгрии

В учреждениях Евросоюза расценивают как большой успех соглашение о миграции, достигнутое на министерском уровне в четверг вечером после многих лет переговоров. Это позволит разделить бремя заботы о беженцах, которые прибывают в разные страны неравномерно, со всеми членами ЕС. Решено реформировать систему предоставления убежища и лиц, которым в нём отказано, возвращать туда, откуда они родом.

Но уже звучат голоса недовольных сделкой. Это в основном государственные деятели Венгрии и Польши. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что это "неприемлемо". Депутаты Европарламента от его партии "Фидес" Балаш Хидвеи поясняет:

«Проблема в том, что эта сделка не является решением давней проблемы нелегальной миграции в Европу. Она возвращает старые идеи о квотах на приём иностранцев и о перераспределении нелегальных мигрантов. Попытки их воплотить закончилась впечатляющим провалом и не разрешили кризис нелегальной миграции в Европе. Наоборот, усугубили его».

В соглашении говорится, что странам-членам ЕС предлагаются на выбор различные варианты. Они могут принимать определенное количество лиц, ищущих убежище, либо платить по 20 тыс евро за каждого, переводя эти деньги в фонд, которым будет управлять Еврокомиссия. Государства вправе и сами использовать аналогичную сумму для оказания материальной помощи отвергнутому ими человеку.

Венгрия и Польша проголосовали против так называемого "Механизма солидарности" со странами, которые первыми принимают мигрантов. Больше всего их - примерно 80% въезжающих в ЕС по морю, - стремятся в Италию.

Но на встрече в Люксембурге Италия добилась для себя ряда уступок, чему рад министр внутренних делМаттео Пьянтедози:

«Италия считает, что всегда можно сделать что-то большее. Понятно, что необходимо было достичь консенсуса, но мы очень довольны, принимая во внимание то, что было для переговоров отправной точкой".

Соглашение было принято квалифицированным большинством, и в него, вероятно, ещё захочет внести изменения Европарламент. А Еврокомиссия объявила, что это "огромная веха" и что Пакт о миграции и убежище, в который войдут эти меры, должен быть принят к февралю 2024 года.