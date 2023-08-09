Польша и Россия наращивают военное присутствие на границах

Варшава отправляет дополнительные войска к границе с Беларусью для противодействия миграционному кризису. Ранее Россия отправила в Беларусь боевиков ЧВК Вагнера и ядерное оружие

Польша направляет дополнительно 2 000 военнослужащих для охраны границы с Беларусью, что вдвое увеличивает объем поддержки, запрошенной пограничными службами. Министерство внутренних дел высказало свои опасения по поводу того, что восточные соседи могут спровоцировать новый миграционный кризис.

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Варшава обвиняет Минск в торговле людьми и вооружении потоков беженцев, что правительство Лукашенко отрицает.

Тем временем Минобороны России заявило о стягивании войск к западным границам.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ:

"Угрозы военной безопасности Российской Федерации множатся на западном и северо-западном стратегических направлениях. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, а в перспективе Швеции /…/ Дополнительные воинские контингенты и ударные средства НАТО скорее всего будет дислоцирован на финской территории /.../ Есть риски, связанные с милитаризацией Польши".

Россия уже объявила о размещении стратегического ядерного оружия в Беларуси. Позже, после неудачной попытки переворота, боевики ЧВК Вагнера перебрались в эту республику и, как сообщается, заняли позиции у границ Польши и Литвы.