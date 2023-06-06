Эстония: "зелёный коридор" для бабочек и пчёл

Janis Laizans

Жизнь и искусство в гармонии с природой: в Таллине для защиты биоразнообразия появилось "шоссе для опылителей". Людям там тоже рады.

В этом году Таллин объявили "зелёной столицей" Европы. Шесть из восьми районов города связывает т.н. "шоссе опылителей". "Putukaväil" или "Путь насекомых" – ещё одно название этой 14-километровой линии насаждений, создающих среду обитания для бабочек, шмелей, медоносных пчёл и мелких животных.

"Парки и скверы, как правило, представляют собой изолированные островки в городской застройке. А наша "магистраль" для насекомых помогает соединить разные зелёные зоны в городе", – поясняет Иво Хейнрих Арро, специалист по городскому планированию.

"Шоссе опылителей" проходит вдоль бывшей железнодорожной насыпи и высоковольтной линии электропередачи. Сейчас кабели проложены под землёй, а промышленные пустыри расчищают для того, чтобы на них естественным образом разрасталась зелень. Местами городские службы помогают этому процессу и устанавливают клумбы с тщательно подобранными цветами.

Вот что говорит садовник Лийви Мяэкаллас: "Вдоль "зелёного коридора" произрастают типичные представители эстонской флоры. На участках, где проходят улицы с интенсивным движением, установлены т.н. пчелиные бордюры, они пышут растениями, богатыми нектаром. Всё это привлекает опылителей и просто радуют глаз".

Таллинцы нередко заходят в гости к насекомым. Здесь установлены игровые площадки и арт-объекты на экологические темы. Авторы работ – победители конкурса инсталляций "Жужжальня".

"Наша инсталляция призвана объединить насекомых и людей. Здесь раздолье для опылителей, а люди могут получить интересный опыт – испытать на себе это пространство, их среду обитания", – рассказали скульпторы Трийн Валлнер и Ко Аи.

Зелёные насаждения также помогают эстонской столице снизить температуру. Власти уверены, что жизнь в гармонии с природой делает горожан более счастливыми.

"Мы уделяем большое внимание городскому озеленению. Это важно для физического и психического здоровья людей. Мы делаем всё, чтобы горожане могли отдыхать на природе, а окружающая среда была приятной, – отметила Криста Кампус, исполнительный директор премии "Зелёная столицы Европы".

Из Таллина передаёт корреспондент Euronews Янис Лайзанс: "Благодаря зелёному коридору в Таллине повышается качество жизни. Это делает столицу Эстонии более конкурентоспособной среди других городов Балтийского региона и Северной Европы. В дальнейшем это может привести к ускорению экономического роста".