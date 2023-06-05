В Бретани откроет двери символ рыбного промысла региона, ледник Glacière d'Étel

В Бретани восстанавливают символ рыбного промысла - ледник Glacière d'Étel, без которого торговля рыбой в регионе была бы невозможной. Реставрация предполагает бережное сохранение исторических деталей и ставку на энергию из "зеленых" источников.

История плюс новые технологии

Этель, город во французской Бретани, наблюдает за возвращением к жизни своего исторического наследия. Когда-то здесь находился крупный рыбный порт, его деятельность во многом зависела от известного каждому местному жителю здания - Lа Glacier.

Здесь с 1946 года занимались изготовлением льда, необходимого для промысловиков и торговцев рыбой. "Это последний ледяной дом такого типа в Бретани. До 1950-х годов здесь было 250 парусных судов, они занимались промыслом, в основном ловлей тунца, и его следовало держать в холоде. А значит, был нужен лед, так что без La Glaciere промысел здесь был бы остановлен", - рассказывает вице-мэр Этель Этьен Пижон.

Со временем здание пришло в упадок, и его выкупили местные власти. Пижон, показывает архивные фотографии. "Вот как оно выглядело в 1960 году. После реставрации мы очень хотели сохранить все это - двойные своды, балкон, который был важен, так как позволял загружать лед. Все проходы, двери остались".

Реставрация сочетает в себе внимание к историческим деталям и инновации. Цель - объединить прошлое края и будущее зеленой энергетики.

Орельен Бертин, советник проекта La Glaciere d'Etel, комментирует: "Мы собираемся использовать здесь все источники энергии, которые можно найти вокруг. В первую очередь море, мы будем задействовать 2 элемента. Течение способно вращать пропеллер приливной турбины для производства электроэнергии. Мы также используем другие свойства воды, ее относительно постоянную температуру в течение года, например, для теплового насоса. Он помогает восстанавливать тепло для обогрева здания. Тепловой насос работает как перевернутый холодильник, если хотите".

Для получения энергии солнца изогнутая крыша покрыта инновационными биоразлагаемыми гибкими солнечными панелями, их спроектировали в Нанте. Излишки энергии будет распределяться в местном муниципалитете.

Помощь от Европы

Бюджет энергетического проекта Glaciere более 236 тысяч евро, из них 165 тысяч с лишним выделены по линии ЕС. В обновленном здании La Glaciere d'Etel уже проходят выставки, семинары и другие мероприятия.

Рыбные ряды Viviers du Pradic и рыбные пруды на заднем дворе здания возвращают в те времена, когда это место было полно льда. Жан-Шарль Римбо, менеджер торговой зоны говорит, что чувствует личную причастность к проекту. "Полвека назад Этель был символом , это город с богатым прошлым в сфере рыбного промысла. Для меня важно оказаться в месте, которое имеет историю, иметь возможность самому написать ее очередную страницу", - отмечает он.

Открытие Glaciere d'Etel, призванного стать легендой живописного региона, ожидается к 2025 году.