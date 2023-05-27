Полиция Гааги против экоактивистов

В рамках акции борьбы с изменением климата экоактивистам организации "Восстание вымирающих" удалось на пол дня перекрыть в субботу главную автомагистраль Гааги. Ранее власти Нидерландов отказали в разрешении проведения митинга

В рамках акции борьбы с изменением климата экоактивисты организации "Восстание вымирающих" перекрыли в субботу главную автомагистраль Гааги.

Ранее власти Нидерландов отказали в разрешении проведения митинга

Несмотря на запрет, организаторы протестов призвали своих сторонников выйти на демонстрацию, против направленную на прекращение субсидирования правительством компаний, работающих на ископаемом топливе.

После отказа экоактивистов разойтись полиция пустила в ход водометы и оттеснила протестующих с дороги полицейскими фургонами.

Более 1000 человек арестованы. 850 уже отпущены без предъявления обвинений. Во время задержания несколько демонстрантов получили легкие ранения.