Президентская гонка в Турции: раунд второй

Выборы проходят в разгар экономического кризиса, высокой инфляции и на фоне опустошительного февральского землетрясения на юго-востоке страны, в Антакье. Победителем во втором туре будет объявлен кандидат, набравший простое большинство голосов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершил свою избирательную кампанию в Стамбуле перед десятками тысяч сторонников. Ко второму туру Эрдоган подходит с отрывом почти в пять процентов голосов от Кемаля Кылычдароглу по итогам первого тура и поддержкой ультранационалиста Синана Огана, который призвал голосовать за действующего главу государства во втором раунде.

Его противник Кемаль Кылычдароглу, также стремясь заполучить голоса националистов, совершил резкий поворот вправо, ужесточив риторику в отношении России и пообещав выдворить из страны несколько миллионов сирийских беженцев

Выборы проходят в разгар экономического кризиса, высокой инфляции и на фоне опустошительного февральского землетрясения на юго-востоке страны, в Антакье.

Победителем во втором туре будет объявлен кандидат, набравший простое большинство голосов. (По итогам первого тура Эрдоган набрал 49,51% голосов, Кылычдароглу - 44,88%).