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мир

Президентская гонка в Турции: раунд второй

Сторонники Эрдогана
Сторонники Эрдогана   -  Авторское право  Francisco Seco/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Viktoria Sinkevich

Выборы проходят в разгар экономического кризиса, высокой инфляции и на фоне опустошительного февральского землетрясения на юго-востоке страны, в Антакье. Победителем во втором туре будет объявлен кандидат, набравший простое большинство голосов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершил свою избирательную кампанию в Стамбуле перед десятками тысяч сторонников. Ко второму туру Эрдоган подходит с отрывом почти в пять процентов голосов от Кемаля Кылычдароглу по итогам первого тура и поддержкой ультранационалиста Синана Огана, который призвал голосовать за действующего главу государства во втором раунде. 

Его противник Кемаль Кылычдароглу, также стремясь заполучить голоса националистов, совершил резкий поворот вправо, ужесточив риторику в отношении России и пообещав выдворить из страны несколько миллионов сирийских беженцев

Выборы проходят в разгар экономического кризиса, высокой инфляции и на фоне опустошительного февральского землетрясения на юго-востоке страны, в Антакье. 

Победителем во втором туре будет объявлен кандидат, набравший простое большинство голосов. (По итогам первого тура Эрдоган набрал 49,51% голосов, Кылычдароглу - 44,88%).

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