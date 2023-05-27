Турция: последние часы перед выборами

После двадцати лет прибывания у власти Реджеп Тайип Эрдоган пытается остаться в президентском кресле еще на пять лет

После двадцати лет прибывания у власти Реджеп Тайип Эрдоган пытается остаться в президентском кресле еще на пять лет.

На последнем митинге перед вторым туром выборов в Стамбуле Эрдоган в обращении к народу заявил, что в случае его избрания "наша нация победит во всей красе".

Его противник Кемаль Кылычдароглу в это же время выступил на заседании Фонда страхования и поддержки семьи. И пообещал в случае избрания его на пост президента выделить средства на поддержку малоимущих.

Пытаясь вернуть власть светской партии, которая правила Турцией большую половину 20-го века, Кылычдароглу учел критику оппонентов и сосредоточил свою кампанию на решении более конкретных и насущных проблем.

Эксперты так же отмечают правильность смены риторики Кылычдароглу во втором туре выборов для привлечения ультраправых избирателей.