Польша: признанная виновной в "пособничестве абортам" Юстина Выджиньска намерена подать апелляцию

Организация "Аборты без границ" (AWB) помогла более 1800 женщинам получить доступ к прерыванию беременности с момента начала конфликта в Украине.

AWB - это инициатива шести правозащитных групп Европы, которые предоставляют информацию, поддержку и доступ к таблеткам для прерывания беременности для нуждающихся, в том числе женщинам, которым необходимо выехать в другую страну для проведения процедуры. Это часто оказывается непростым делом, особенно в условиях ограниченного доступа к абортам в таких странах, как Польша.

В начале этого месяца варшавский суд признал активистку Юстину Выджиньску виновной в содействии проведению абортов во время пандемии COVID-19 и приговорил ее к 30 часам общественных работ в течение восьми месяцев.

Ей грозило до трех лет тюремного заключения, но более мягкое решение суда вряд ли утешит людей в Европе и за ее пределами, нуждающихся в поддержке в связи с отменой Верховным судом США решения по делу Роу против Уэйда и ужесточением ограничений по всему миру.

Amnesty International отмечает, что суд над Выджиньской - это первый случай в Европе, когда активистке, выступающей за аборт, было предъявлено обвинение за предоставление таблеток. С тех пор как она была привлечена к ответственности, в Amnesty призывают снять с нее обвинения и декриминализировать аборты в Польше.

"Аборты без границ"

Среди шести членов "Абортов без границ" - базирующаяся в Великобритании Сеть поддержки абортов (ASN). Сэм Сметерс, ее временный глава, объясняет, сколь важную роль играет организация в оказании помощи людям в охваченной войной Украине. По его словам, жители страны "находятся в чрезвычайно сложных обстоятельствах".

По состоянию на 24 февраля - год спустя после российского вторжения в Украину - AWB помогла 1814 женщинам. Большинству из них были выданы таблетки, примерно 30 украинкам организовали выезд в другую европейскую страну, чтобы провести операцию.

Аборты в Украине являются законной медицинской практикой в течение первых 12 недель беременности, но после этого срока получить доступ к процедуре гораздо сложнее, тем более в условиях войны.

AWB сотрудничает с некоммерческой организацией Women Help Women, активисты которой помогают женщинам на четырех континентах.

Они помогли AWB предоставить около 40 000 упаковок средств для прерывания беременности и 100 000 таблеток после аборта организациям, занимающимся поддержкой женщин в Украине.

У тех, кому была оказана помощь в выезде за границу для проведения абортов во втором триместре беременности, был диагноз "пороки развития плода", но в Польше им было отказано в проведении операции.

Темный день для Польши

Дело Юстины Выджиньской продемонстрировало, насколько строги законы в католической Польше.

Выджиньска является основателем организации "Аборты - команда мечты" - одного из шести членов AWB - и сопровождает людей во время проведения операций, предлагая также обучение и рекомендации по безопасному прерыванию беременности.

Слева направо члены "Аборты – команда мечты": Кинга Елинска, Юстина Выджиньска и Наталья Бронярчик на пресс-конференции в Брюсселе, четверг, 23 марта 2023 г. AP Photo

1 июня 2021 года полиция изъяла таблетки, включая мифепристон и мизопростол, компьютер, карты памяти и мобильные телефоны, принадлежащие Выджиньской и двум ее детям. В ноябре того же года ей были предъявлены обвинения в содействии аборту и хранении лекарств без разрешения с целью их использования. Мифепристон и мизопростол включены в список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но польская прокуратура утверждает, что они не разрешены для использования в стране.

Законодательство Польши об абортах является одним из самых строгих во всей Европе. Процедура разрешена только в случаях изнасилования, инцеста или если жизнь беременной находится под угрозой. Оно было ужесточено в октябре 2020 года, когда Конституционный трибунал Польши постановил, что аборт на основании смертельного или тяжелого нарушения развития плода является неконституционным. До этого решения более 90% легальных абортов, ежегодно проводимых в Польше, были сделаны именно на этом основании.

Amnesty International призвала отменить приговор Выджиньской, а Сеть поддержки абортов сообщает, что более 110 000 человек направили письма прокурору с требованием снять с нее обвинения. Следующим шагом для Выджиньской будет подача апелляции. Она говорит, что получила письма солидарности от многих женщин, включая предложения отбыть наказание вместо нее.

Маловероятно, что апелляция будет рассмотрена в ближайшее время. Польша живет в режиме предвыборной кампании. Опросы показывают, что консервативная партия "Право и справедливость", которая управляет страной с 2015 года, набирает больше всего голосов, но не имеет большинства в парламенте.

Хотя ограничение прав на аборты вызвало крупнейшие уличные протесты в посткоммунистической Польше, глубоко консервативные позиции правящей партии часто находят отклик у определенной части электората.