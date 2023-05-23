Евросоюз пытается внести в санкционный список российские алмазы

Евросоюз намерен запретить торговлю в своих странах российскими алмазами. А пока бельгийский город Анверпен экспортирует бриллианты неизвестного происхождения.

На маленькой улице в бельгийском городе Антверпен продается 80% необработанных алмазов в мире. До сих пор такие драгоценные камни из России не подпадали под санкции Евросоюза, введённые за вторжение в Украину, но похоже, скоро подпадут. Недавно лидеры промышленно развитых стран на саммите "Большой семёрки" этот вопрос рассматривали, но отложили, обязавшись всё же перекрыть этот важный источник финансирования российской военной машины.

Представитель Антверпенского всемирного алмазного центра Том Нейс считает, что запрет на покупку российских алмазов и полученных из них бриллиантов будут эффективен и не приведет бизнес в Антверпене в упадок только в том случае, если он будет глобальным:

«Если Европейский союз решит сделать это в одиночку, Антверпену придётся очень тяжело, а торговля российскими алмазами продолжаться где-то ещё. Это будет означать, что на самом деле остальному миру безразличны алмазные санкции, и они не будет оказывать нужного влияния на российскую экономику. Такое влияние фактически будет нулевым».

Бельгийские торговцы алмазами предупреждает, что их рынок может переместиться в страны, которые меньше беспокоятся по поводу происхождения этих камней, а также отмывания денег.Россия добывает 30% мировых алмазов, почти все через государственную компанию АЛРОСА.

Некоторые антверпенские ювелиры, такие как Илана Брандвейн, уже сменили российских поставщиков на других. Их об этом попросили покупатели в странах «Большой семёрки», таких как США, Франция и Канада.

«Очень сложно всегда знать происхождение огранённого бриллианта. Я конечно, раньше обрабатывала российские алмазы. Но здесь, в Антверпене, рынок стал намного строже. Все крупные ювелирные биржи, которые поставляют свою продукцию сюда, отказались иметь дело с российскими алмазами, потому что об этом их попросили клиенты».

«Большая семёрка» разработывает новую технологию, которая позволила бы проследить происхождение алмазов и полученных из них бриллиантов. Председатель Евросовета и хозяин саммитов ЕС Шарль Мишель уже заверил, что торговля российскими алмазами будет ограничена. Он, правда, не уточнил, когда и где это произойдёт. А пока Антверпен экспортирует ежегодно миллионы каратов, не всегда зная, из какого сырья эти бриллианты были обработаны.