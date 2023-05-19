Выборы в Греции: что волнует избирателей?

В воскресенье, 21 мая, в Греции пройдут парламентские выборы. Несмотря на экономические достижения последнего времени, инфляция в стране растет. Избирателей беспокоит и "греческий Уотергейт" — скандал с прослушкой спецслужбами журналистов и предпринимателей.

В воскресенье в Греции пройдут парламентские выборы. Согласно последним опросам, больше всего избирателей волнуют высокие цены на продукты питания и растущая стоимость жизни. Именно экономические проблемы партии-победительнице придется решать в первую очередь.

При этом, несмотря на инфляцию, сейчас всё далеко не так мрачно, как в период болезненных мер жесткой экономии середины 2010-х годов, а экономика Греции — сегодня одна из самых быстрорастущих в еврозоне.

"По сути, Греция пережила два последних колоссальных кризиса — Covid и энергетический — довольно хорошо, возможно, даже лучше, чем в среднем в Европе. Правительству удалось удержать под контролем фискальную политику, и сейчас оно пожинает плоды этой дисциплины", — отмечает исследователь из Университета Боккони Даниэль Грос.

Хотя Греция восстановила доверие ЕС в области экономики, у Брюсселя до сих пор есть вопросы к качеству верховенства закона в стране. Имидж правительства за рубежом запятнал так называемый "греческий Уотергейт" — скандал, вспыхнувший после того, как выяснилось, что греческие спецслужбы следили за политиками, журналистами и предпринимателями, используя шпионские программы. Власти Греции всё отрицают.

"Власти, по сути, препятствуют деятельности независимого агентства, которое должно, например, проверять, кто находится под наблюдением. Проходит несколько лет, прежде чем людей информируют о результатах мониторинга. Это создает действительно тревожную ситуацию, потому что оппозиция и журналисты являются мишенью. Это сильно влияет на качество демократии в стране, а также на качество верховенства закона", — говорит исследователь Democracy Reporting International Нино Церетели.

Тем не менее, по данным опросов, скандал, вероятно, не окажет большого влияния на результаты выборов. Нино Церетели считает, что это связано с подавлением властями голосов недовольных. По ее словам, Брюсселю необходимо проявить в этом вопросе большую бдительность, пока ситуация не стала необратимой.

Согласно индексу "Репортеров без границ", Греция второй год подряд занимает последнее среди стран ЕС место по свободе прессы.