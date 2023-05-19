Мицотакис обещает "новую Грецию", Ципрас – "покончить с кошмаром" нынешнего курса

Основные соперники на греческих парламентских выборах провели последние митинги сторонников.

В Греции завершилась избирательная кампания: за два дня до парламентских выборов действующий премьер и лидер правоцентристкой партии "Новая демократия" (Νέα Δημοκρατία) Кириакос Мицотакис провёл митинг с видом на Акрополь.

Политик попросил сограждан дать ему ещё четыре года, чтобы "продолжить строительство новой процветающей Греции". "Сегодня страна как никогда нуждается в перспективах. Именно поэтому греки поддерживают политику, фундамент которой мы заложили ещё 4 года назад, и которая позволила нам сделать рывок", – заявил он.

Судя по опросам, его основной соперник Алексис Ципрас отстаёт от своего конкурента на 5-7 процентных пунктов. Выступая в третьем по величине городе страны – Патрах – лидер леворадикальной партии "СИРИЗА" (ΣΥΡΙΖΑ) призвал поддержать перемены и дать ему ещё один шанс на посту главы правительства: "С 2015-го по 2019-й мы распоряжались деньгами греческого народа не для того, чтобы наживать состояние. Мы ответственно распоряжались каждым евро".

Хотя рост экономики Греции в прошлом году составил 5,9%, многие греки испытывают финансовые трудности на фоне инфляции и кризиса стоимости жизни.