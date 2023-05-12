Выборы в Турции могут определить её будущие отношения с Евросоюзом. При нынешнем президенте они ухудшились, а лидер оппозиции хочет восстановить взаимное доверие с ЕС.

Впервые за 20 лет правления в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ему брошен серьёзный вызов. Большие шансы на победу на президентских выборах 14 мая имеет лидер объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Он хочет восстановить доверие между Анкарой и Брюсселем, который в 2018 году заморозил переговоры о вступлении в Евросоюз Турции в ответ на ослабление в ней демократии.

Глава делегации Европарламента по связям с Турцией Сергей Лагодинский считает, что смена руководства в этой стране могла бы стать поводом для развития отношений в рамках Таможенного союза и для либерализации визового режима:

«Мы находимся на очень важном перепутье. Наступает исторический момент, когда станет ясно, будет ли в Турции развиваться демократия и устанавливаться верховенства права, продолжет ли она вести себя агрессивно по отношению к своим европейским соседям, таким как Греция и Кипр. Мы подходим к фазе, когда размежевание между Турцией и Евросоюзом станет необратимым».

Профессор геополитики Мадридского университета имени Карла III Ильке Тойгур предполагает, что победа оппозиции дала бы возможность обновить отношения между Анкарой и Брюсселем:

«_Есть три ключевых обещания оппозиции, которые заставляют меня так думать. Первое - это редемократизация и реинституционализация, чтобы Турция снова стала демократией, восстановила верховенство закона и попыталась обеспечить основные права и свободы для всех. Во-вторых,_Кылычдароглу намерен подтвердить принадлежность Турции Западу. И в-третьих, для отношений между Евросоюзом и Турцией очень важно, чтобы они вместе играли конструктивную роль в региональных делах в более широком европейском и многостороннем смысле».

Тем временем усилилась напряженность в отношения Турции с союзниками по НАТО из-за её участия в ливийском и сирийском конфликтах, а также готовности взаимодействовать по многим аспектам с Россией. Бывший посол ЕС в Турции Марк Пьерини считает, что даже в случае победы оппозиции Турция вряд ли изменит в одночасье своего поведение в международных делах и внешнеэкономические связи:

«Некоторые особенности сегодняшней Турции, в частности то, что она наращивает свою военную мощь, не уменьшатся. Страна пользуется большим политическим влиянием в мире, которое тоже может сохраниться. Россия строит в ней и собирается эксплуатировать атомную электростанцию, которая никуда не денется после своего подключения к электросети, также как и зависимость от российской энергии. Так что, кто бы ни был у власти, он должен это учитывать".

Специалисты предвидят, что при наилучшем развитии событий в Восточном Средиземноморье национальные стратегии не изменятся, а диалог с Турцией может прийти на смену риторики угроз.