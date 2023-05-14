Турция на пороге второго тура выборов

Ни один из кандидатов в президенты, по предварительным данным государственных и независимых СМИ, не смог одержать победу в первом туре.

Реджеп Тайип Эрдоган вероятнее всего не сможет переизбраться на пост президента Турции в первом туре выборов, на победу пока не претендует и Кемаль Кылычдароглу. В этом сходятся как государственные, так и независимые турецкие СМИ, которые публикуют предварительные данные подсчёта голосов.

Результаты обоих кандидатов опустились ниже 50-процентного порога, когда оставалось подсчитать около десяти процентов урн для голосования – в основном на участках в Стамбуле и Анкаре. Политологи отмечали, что там оппозиция имеет наибольшие шансы на победу.

При этом Эрдоган, согласно и агентству ANKA, и Анадолу лидирует. От главного оппонента Кемаля Кылычдароглу его отделяют от трёх до пяти процентов.

Эти данные – предварительные и неофициальные. Высший избирательный совет должен завершить подсчёт голосов и опубликовать окончательные результаты голосования в течение трёх дней. Глава комиссии Ахмет Йенер настаивает на том, что официальные данные отправляют непосредственно партиям по мере подсчёта.

Экзитполов, которые могли бы дать больше информации о настроениях избирателей, в Турции нет. Последние соцопросы прогнозировали незначительное преимущество Кылычдароглу над Эрдоганом и перспективу второго тура. Если ни один из кандидатов действительно не наберёт более 50% голосов, то второй тур должен состояться 28 мая.

Ранее лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу заявлял, что лидирует на этих выборах. Представители руководства оппозиционной коалиции настаивали на том, что верят в победу своего кандидата уже в первом туре.

С успехами Кылычдароглу противники Эрдогана связывают надежды на прекращение его уже 20-летнего правления. Действующий глава государства претендует на сохранение власти как минимум до 2028 года. Оппозиция обещает смену курса, масштабные политические реформы, амнистию и либерализацию экономики.