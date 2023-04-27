Путин и Эрдоган открыли по видеосвязи АЭС "Аккую" в Турции

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Путин и Эрдоган торжественно открыли АЭС "Аккую" в Турции, которую построила госкорпорация "Росатом". Оба присутствовали на церемонии по видеосвязи.

Путин и Эрдоган торжественно по видеосвязи открыли первый в Турции ядерный реактор. АЭС "Аккую" была построена российской атомной госкомпанией "Росатом".

Президент Владимир Путин отметил, что проект стоимостью 20 миллиардов долларов, общей мощностью 4800 мегаватт "способствует укреплению добрососедских отношений между двумя странами".

Реджеп Эрдоган должен был посетить объект и лично присутствовать на инаугурации, но в результате, как и Путин, сделал это по видеосвязи. В последние дни Эрдоган отменил серию публичных мероприятий из-за внезапной болезни. По сообщению турецкого минздрава, сейчас Эрдогану уже лучше.

"Его здоровье в полном порядке, - сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. - Последствия перенесенной им инфекции, гастроэнтерита, уменьшились. Он возобновит встречи в ближайшее время".

69-летнему Эрдогану стало плохо во время телевизионного интервью в прямом эфире во вторник вечером.

Торжественное открытие АЭС "Аккую" должно было стать одним из главных событий недели для турецкого лидера за несколько недель до президентских выборов, на которых он уже заручился поддержкой Путина.