Европарламент призвал строже регулировать электронную слежку

Европарламент призывает строже регулировать использование властями шпионских программ, если они необходимы. Депутаты видят в слежке за гражданами угрозу демократии.

Использование властями стран Евросоюза шпионских программ для слежки за политиками, журналистами и гражданами с помощью компьютеров и мобильных устройств, должно строго регулироваться. Таков главный вывод комитета Европарламента PEGA, который расследовал эту проблему в течение года в ряде стран-членов ЕС. Депутаты отмечают, что такие программы, как Pegasus (Пегас) и Predator (Хищник) представляют угрозу для демократии.

Глава комитета PEGA Йерун Ленарс сказал, что они годятся для выполнения только узких задач и при соблюдении чётких условий:

«Мы должны добиться того, чтобы шпионские программы использовались только в очень ограниченных условиях для борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Любое злоупотребление им напрямую подрывает в ЕС демократию и верховенство права. Все правительства обязаны противостоять этому. Страны-члены порой неохотно сотрудничали в расследовании. Наверное, мы можем критиковать эти государства за то, что они на самом деле не всегда помогали нам в работе».

Итоговый доклад включает конкретные рекомендации для 5 стран, в которых было выявлено злоупотребление шпионскими программами. Так, комитет PEGA просит Венгрию и Польшу восстановить независимость судебных систем после того, как правительства упразднили надзорные юридические механизмы. Грецию осудили за использование прослушки для извлечение политической и финансовой выгоды. Кипр обвиняют в продаже третьим странам технологии слежения за людьми и организациями. А от Испании требуются справедливого разбирательства 47 случаев, в которых неясно, кто в руководстве страны и местных органах санкционировал развертывание сети шпионажа за своими гражданами.

Участвовавшая в расследовании либеральный законодатель из Нидерландов Софи ин 'т Велд рассказала Euronews, что на неё оказывали давление национальные власти, мешая работе комитета и пытаясь повлиять на выводы расследования:

«Разве мы можем допустить, чтобы в Евросоюзе следили с помощью шпионских программ за журналистами, за критиками правительства, за оппозиционными политиками, за юристами? Под наблюдением находятся даже члены правящих партий, которых затем шантажируют. Если мы принимаем всё это, то демократия мертва".

Названные в докладе страны-члены ЕС должны до конца года объявить о соблюдении у себя установленных условий применения шпионских программы. В противном случае Европарламент потребует запретить эти технологии слежек.