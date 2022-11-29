Испанская разведка не разглашает деталей прослушки

Глава Национального разведывательного центра Испании Эсперанса Кастельейро предстала перед комитетом Европарламента PEGA, который расследует использование внутри этой и ряда других стран шпионских компьютерных программ, в том числе Pegasus (Пегас). Те, кто с нетерпением ожидал её выступления, были разочарованы. Потому что Кастельейро ограничилась подробным разъяснением правовых рамок, в которых действуют испанские спецслужбы, но не ответила ни на один из 28 вопросов, заданных ей евродепутатами, сославшись на требования секретности.

"Зелёная" из Бельгии считает, что Мадрид скрывает факты слежки за видными общественными деятелями:

"Среди них, например, мои коллеги из Европарламента, которых защищает депутатская неприкосновенность. Перехваты разговоров людей с парламентскими мандатами и иммунитетом незаконны, - сказал Саския Брикмонт. - Мы требуем, чтобы правосудие выполняло свою работу в условиях полной независимости. Мы также призываем правительства предоставить больше информации комитету по расследованию, а не злоупотреблять аргументом о национальной безопасности".

В Испании стало известно о двух случай прослушки. Один из них - это наблюдение за главой правительства Педро Санчесом и двумя испанскими министрами, которое осуществляла страна, не входящая в Евросоюз, предположительно, Марокко. Во втором случае по меньше мере 65 сторонников независимости Каталонии, в том числе несколько евродепутатов, использовали электронные устройства, заражённые шпионской программой "Пегас".

Испанский либерал объясняет, почему глава испанских спецслужб не стала распространяться на тему о прослушке:

«Глава спецслужбы не вправе говорить об этом. Это закон, а в правовом государстве правила должны соблюдаться, - сказал Жорди Каньяс. - Национальный разведывательного центр действовал по закону и по решению суда. Он расследовал обвинения в преступлениях, одним из которым является сепаратистская деятельность. Эсперанса пришла, чтобы проявить уважение к комитету PEGA и сказать всё, что она могла сказать, пусть это и очень мало".

Члены комитет PEGA недавно посетил страны, где было выявлено использование шпионской программы "Пегас" - Венгрию, Польшу и Греция, а также Израиль, в котором она былы разработана для слежки за преступниками и террористами. Однако евродепутатам не позволили организовать подобную поездку в Испанию.