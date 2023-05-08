Крепость Цитадель на Мальте отреставрирована на средства ЕС

ЕС профинансировал большую часть работ по реставрации знаменитой Цитадели, города-крепости на острове Гозо. Памятник архитектуры и символ Мальты ждет своего места в перечне Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Величественная крепость Цитадель - жемчужина мальтийского Гозо. Она возвышается над уровнем моря почти на 200 метров, отсюда - весь остров, как на ладони. Цитадель помнит многое и многих: удобную площадку для строительства здесь заметили еще финикийцы. Поселение, возведенное ими, существовало и при римлянах, пока не было уничтожено во время сарацинских набегов. Крепость в ее нынешнем виде построили рыцари Мальтийского ордена в несколько этапов на протяжении XVI-XVIII веков.

Обновленный "кастелло"

Мальта осуществила масштабную и бережную реставрацию Цитадели при поддержке ЕС. "Мы восстановили большую часть фасадов, исторические здания внутри комплекса, убрали оттуда служебные помещения, довольно навязчиво смотревшиеся, - перечисляет Стивен Чини, заместитель директора департамента культурного наследия острова Гозо. - Площали и улицы были восстановлены, вымощены заново. Это сделало их доступнее для пешеходов".

В местном обиходе Цитадель принято называть "кастелло" - замок. На его территории - несколько церквей, в том числе и знаменитый Собор успения богородицы 17-го века.

Восстановление бастиона, которое использовалось местными жителями и как убежище от захватчиков, позволило обнаружить тайные лабиринты и другие скрытые сокровища. Архитектор Роберта Атард рассказывает: "Во время раскопок мы заметили старый вход в Цитадель, нам пришлось раскапывать его медленно, постепенно, чтобы не повредить структуру. Она цела и открыта для обозрения, по ней даже можно пройти. Мы также нашли в крепости колодцы ы бронзового века".

Лучший европейский проект

Реставрация проводилась с марта 2014 года по июнь 2016 года. Сделанное в Цитадели было отмечено престижной европейской наградой Regiostars 2022 как лучший проект последних 15 лет.

Совокупный бюджет проекта составил без малого 15 миллионов евро, 85% этой суммы профинансировано по линии Европейской политики сплочения, остальное предоставила Мальта. Цитадель находится в предварительном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, местные власти надеются, что со временем она получит в нем постоянный статус.

Одной из центральных реализаций проекта стал музейный комплекс, где гости Гозо (а их приезжает до миллиона в год) могут подробнее познакомиться с увлекательной историей этого места. Молодая француженка Осеан прилетела на Мальту впервые. "В музее мы узнали, что Франция сыграла свою роль в здешней истории, османы тоже. Музей исчерпывающе полный. На выходе чувствуешь, что теперь ты - кладезь знаний", - смеется она.

Цитадель - не единственная жемчужина Гозо. Остров стал домом для эндемичной флоры и фауны и входи в сеть охраняемых зон ЕС Natura 2000.