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Крепость Цитадель на Мальте отреставрирована на средства ЕС

Крепость Цитадель на Мальте отреставрирована на средства ЕС
Авторское право  euronews
 Aurora Velez

ЕС профинансировал большую часть работ по реставрации знаменитой Цитадели, города-крепости на острове Гозо. Памятник архитектуры и символ Мальты ждет своего места в перечне Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Величественная крепость Цитадель - жемчужина мальтийского Гозо. Она возвышается над уровнем моря почти на 200 метров, отсюда - весь остров, как на ладони. Цитадель помнит многое и многих: удобную площадку для строительства здесь заметили еще финикийцы. Поселение, возведенное ими, существовало и при римлянах, пока не было уничтожено во время сарацинских набегов. Крепость в ее нынешнем виде построили рыцари Мальтийского ордена в несколько этапов на протяжении XVI-XVIII веков.

Обновленный  "кастелло"

Мальта осуществила масштабную и бережную реставрацию Цитадели при поддержке ЕС. "Мы восстановили большую часть фасадов, исторические здания внутри комплекса, убрали оттуда служебные помещения, довольно навязчиво смотревшиеся, - перечисляет Стивен Чини, заместитель директора департамента культурного наследия острова Гозо. - Площали и улицы были восстановлены, вымощены заново. Это сделало их доступнее для пешеходов".

В местном обиходе Цитадель принято называть "кастелло" - замок. На его территории - несколько церквей, в том числе и знаменитый Собор успения богородицы 17-го века.

Восстановление бастиона, которое использовалось местными жителями и как убежище от захватчиков, позволило обнаружить тайные лабиринты и другие скрытые сокровища. Архитектор Роберта Атард рассказывает: "Во время раскопок мы заметили старый вход в Цитадель, нам пришлось раскапывать его медленно, постепенно, чтобы не повредить структуру. Она цела и открыта для обозрения, по ней даже можно пройти. Мы также нашли в крепости колодцы ы бронзового века".

Лучший европейский проект

Реставрация проводилась с марта 2014 года по июнь 2016 года. Сделанное в Цитадели было отмечено престижной европейской наградой Regiostars 2022 как лучший проект последних 15 лет.

Совокупный бюджет проекта  составил без малого 15 миллионов евро, 85% этой суммы профинансировано по линии Европейской политики сплочения, остальное предоставила Мальта. Цитадель находится в предварительном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, местные власти надеются, что со временем она получит в нем постоянный статус.

Одной из центральных реализаций проекта стал музейный комплекс, где гости Гозо (а их приезжает до миллиона в год) могут подробнее познакомиться с увлекательной историей этого места. Молодая француженка Осеан прилетела на Мальту впервые. "В музее мы узнали, что Франция сыграла свою роль в здешней истории, османы тоже. Музей исчерпывающе полный. На выходе чувствуешь, что теперь ты - кладезь знаний", - смеется она.

Цитадель - не единственная жемчужина Гозо. Остров стал домом для эндемичной флоры и фауны и входи в сеть охраняемых зон ЕС Natura 2000.

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