Европейский радиотелескоп LOFAR: увидеть раннюю Вселенную

В нидерландской глубинке, среди полей, можно увидеть большой круг с антенными решётками – это часть крупнейшего радиочастотного телескопа LOFAR. Ядро массива находится в деревне Экслоо в провинции Дренте, а по всей Европе насчитывается около 50 станций и несколько тысяч антенн. LOFAR предназначен для исследования дальних уголков Вселенной на низких радиочастотах.

"Чем дальше друг от друга размещены антенны, тем выше точность наблюдений за объектами. С помощью LOFAR мы изучаем раннюю Вселенную. Мы можем изучать этапы её эволюции и заглянуть очень далеко в прошлое: нас интересует первые 500 миллионов лет после Большого взрыва", – поясняет Маайке Мевиус, научный сотрудник Нидерландского института радиоастрономии ASTRON.

Антенна низкочастотного массива LOFAR euronews

Супертелескоп LOFAR установили 13 лет назад. В отличие от параболических телескопов, тысячи антенн этого общеевропейского приёмника более чувствительны к низкочастотным электромагнитным волнам и "видят" всё небо сразу. Все данные, полученные с помощью различных станций, обрабатываются в ASTRON – штаб-квартире проекта. Но как это делается? За какими объектами наблюдают учёные?

"Мы должны усилить сигнал более чем в миллион раз. Вы видите эти полосы жёлтого и красного цвета – это и есть сигнал, который мы ищем. Мы можем рассматривать другие планеты, но наш взор также устремлён гораздо дальше: нас интересуют галактики и чёрные дыры, которые находятся очень далеко от нас. Мы пытаемся понять, как образовалась Вселенная", – говорит Вим Ван Капеллен, руководитель программы ASTRON.

Программа "Smart Regions" euronews

В проекте LOFAR участвуют 10 стран: Нидерланды, Ирландия, Великобритания, Франция, Германия, Польша, Латвия, Швеция, Италия и Болгария. В рамках проекта развернуты 54 станции, на них установлены около 110 000 антенн. Бюджет LOFAR составляет несколько десятков миллионов евро, более 10 с половиной миллионов предоставили европейские фонды.

Neways Electronics входит в группу региональных высокотехнологичных компаний-партнёров LOFAR, взявших на себя создание тысяч недорогих антенн, способных передавать данные в режиме реального времени на обширной территории.

Управляющий директор Neways Electronics Мишель Постма: "Мы производим сложные системы –электронные платы по заказу ASTRON. Плата состоит из 6000 компонентов. И я думаю, что благодаря нашей экспертизе ASTRON пригласил нас к сотрудничеству, и мы здорово продвинулись в области высоких технологий".

LOFAR – один из 15 лауреатов конкурса RegioStars, который отмечает самые вдохновляющие европейские проекты регионального развития.