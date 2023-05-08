Еврокомиссар по внутренним делам поддержала миграционную политику Италии. Илва Юханссон сказала в интервью Euronew, что понимает последние меры, предпринятые правым правительством Джорджи Мелони.

На прошлой неделе между Парижем и Римом вспыхнул дипломатический скандал по поводу миграционной политики. В понедельник Брюссель встал на сторону Италии, не комментируя позицию Франции.Еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон в интервью Euronew сказала, что понимает последние меры, предпринятые правым правительством Джорджи Мелони:

«Чрезвычайное положение в Италии, - это конечно, национальное решение. Насколько я понимаю, это помогает её правительству быстрее улучшить возможности приема людей из третьих стран, а это абсолютно необходимо при таком огромном количестве прибывающих. Но важно сказать, что Италию нельзя оставлять одну. Мы все должны её поддерживать».

На прошлой неделе министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что премьер-министр Мелони "не смогла решить миграционные проблемы, из-за которых она была избрана". Юханссон сообщила, что в этом году в Италию прибыло по Средиземному морю 44 тыс человек:

_«Италия находится под огромным давлением, и я думаю, что она неплохо с ним справляется. Но она не должна делать это в одиночку. Хотя я должна сказать, что итальянская береговая охрана действительно впечатляет. Она спасли более 30 тыс человек в этом году, проделав огромную работу. Этим занимаются также неправительственные организации, но в гораздо меньшей степени. В том, что касается поиска и спасения, инициативой владеет государство". _

По данным на 7 мая, в прибрежные страны ЕС - Италию, Грецию , Испанию, Кипр и Мальту - всего в этом году прибыло 56 тыс беженцев и незаконных мигрантов. Это почти в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года.