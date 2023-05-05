Италия и Франция ссорятся из-за мигрантов: Таяни отменил визит в Париж

Euronews

Министр иностранных дел Италии отменил поездку в Париж в знак протеста против "неприемлемых" высказываний главы МВД Франции в адрес Джорджи Мелони и ее политики в области нелегальной миграции.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил свой визит в Париж после того, как министр внутренних дел Франции публично раскритиковал премьер-министра страны Джорджу Мелони, сравнив ее с лидером французских ультраправых Марин Ле Пен. Таяни назвал эти комментарии "неприемлемыми" и в знак протеста отменил запланированную поездку.

В интервью радио RMC Жеральд Дарманен заявил, что Мелони "не в состоянии решить проблемы миграции, благодаря которым она была избрана" в прошлом году, обвинив главу итальянского правительства во "лжи" избирателям, когда та уверяла, что сможет положить конец кризису, связанному с увеличением числа мигрантов.

"Госпожа Мелони похожа на госпожу Ле Пен, то есть ее избирают на основании конкретных обещаний, а потом мы видим, что это не прекращается и все становится только хуже!".

Комментарии прозвучали в ходе спора о том, где разрешить нелегальным мигрантам высаживаться на берег, если их подобрали на пути из Северной Африки в Европу.

Италия борется с резким ростом числа мигрантов. С начала года по морю из Туниса и Ливии прибыли более 42 000 человек, что почти в 4 раза больше, чем за тот же период в прошлом году.

Неутешительная статистика сильно бьет по репутации Мелони, которая на выборах давала обещания по борьбе с нелегальной иммиграцией.