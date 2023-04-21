Джорджа Мелони: первые полгода во главе Италии

Со момента этого выступления до прибытия на саммит ЕС прошло всего полгода. Как сегодня можно оценить первые шесть месяцев работы премьер-министра Италии Джорджи Мелони? К власти в Италии её привела партия с неофашистскими корнями, с обещаниями расколоть Европу с одной стороны, и с идеалами церкви, отечества и семьи с другой.

Мы обратились за комментарием к Чечилии Соттилотта, профессору одного из старейших учебных заведений Европы - Университета Перуджи:

"Она пришла [во власть] с этим клеймом, и это вполне справедливо. Мелони сразу же начала осторожную работу по общению с публикой и держалась всегда, в некотором смысле, очень сдержанно. Но у нее очень обнадеживающая репутация на международном уровне. Поэтому, как уже заметили международные наблюдатели, она сразу же позаботилась о том, чтобы успокоить союзников, прежде всего, США. НАТО сразу же заявило о приверженности Италии Евросоюзу, и таким образом, с точки зрения международной политики, Мелони оказалась в большой степени преемницей Марио Драги."

От позиции защиты суверенных интересов, которую она занимала до того, как стала первой женщиной-премьером Италии, не осталось и следа. В духе некоторого консерватизма, Мелони настаивает на том, чтобы при обращении к ней сохранялась мужская форма названия её должности.

Но близкие отношения с Евросоюзом никуда не ушли: ведь от этого зависит дальнейшее получение Италией субсидий. В то же время универсальному минимальному доходу, как и было обещано, будет положен конец этим летом.

Именно на внутреннем фронте Мелони удалось наиболее точно соответствовать предвыборным обещаниям и своему крайне правому профилю. Речь о таких мерах, как беспрецедентный запрет на организацию рейв-вечеринок, отказ от регистрации детей в однополых браках или атака на гуманитарные организации, которые оказывают помощь мигрантам.

Профессор Чечилия Соттилотта, Перуджинский университет:

_"Таким образом, не имея возможности полностью реализовать предвыборные обещания, правительство переключилось на баталии в сфере культуры, которые до определенной степени беспочвенны. В некотором смысле, это подыгрывание избирателю."

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За шесть месяцев Мелони поняла, что ее главный враг - не оппозиция, а союзники по коалиционному правительству, "Лига севера" Маттео Сальвини и "Вперёд, Италия!" Сильвио Берлускони, в альянсе с которыми она получила 44% голосов.

"Очевидно, что и Берлускони, и Сальвини - непростые союзники, - продолжает Чечилия Соттилотта. - _В каком-то смысле для управления, гендерный вопрос также имеет большое значение. То есть тот факт, что премьер - женщина, также имеет большое значение. Слабость позиции Берлускони происходит по ряду причин, в том числе и личного характера: его здоровье в данный момент не в лучшей форме._Сальвини, скажем так, сохраняет статус-кво. То есть, в обоих случаях, если мы посмотрим на опросы общественного мнения, нет стимула, ни для "Вперёд, Италии", ни для "Лиги" ставить под угрозу прочность коалиции."

Экономика также играет на руку Джордже Мелони. Но сегодня перед ней стоит задача управления третьей по величине экономикой Еврозоны, при этом - с самым большим долгом после Греции.

На внутреннем фронте еще одной серьезной проблемой остаётся низкий уровень рождаемости. "Никаких налогов для тех, кто заводит детей", - обещает сегодня кабинет Джорджи Мелони. Выполнимо ли это обещание, мы увидим в ближайшие 6 месяцев.