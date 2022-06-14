ЕСПЧ: запоздалое решение

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предписал России выплатить компенсации некоммерческим организациям, которым был присвоен статус «иностранного агента». ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили 11 статью Европейской конвенции о защите прав человека, которая гарантирует право на свободу собраний и ассоциаций.

– Ключевое в постановлении Европейского суда – это то, что европейский суд согласился с позицией заявителей в том, что термин «иностранный агент» не должен применяться в отношении некоммерческих организаций и в принципе не должен применяться в таком значении, поскольку носит негативную коннотацию, он по сути выхолащивает право на свободу выражения мнения, и довольно трудно спорить с тем, что этот термин является стигматизирующим, – отмечает Александр Передрук, адвокат, представлявший интересы заявителей в ЕСПЧ. – Использование этого термина преследует одну цель – создавать так называемый охлаждающий эффект на деятельность организаций, либо заставлять их отказываться от иностранного финансирования полностью, либо фактически делать их деятельность невозможной на территории Российской Федерации.

Первая жалоба поступила в ЕСПЧ ещё в 2013 году. Пять лет назад жалобы 73-х НКО были объединены в одно дело. В числе заявителей – ключевые правозащитные организации России, такие как «Голос» и «Мемориал», которые власти уже ликвидировали. Олег Орлов, долгие годы проработавший в «Мемориале», уверен, что ЕСПЧ принял решение слишком поздно:

– Даже год назад такое решение могло бы оказать какое-то реальное влияние на развитие ситуации внутри России, хотя бы в плане того, что не было бы дальнейших ужесточений. Но даже если посмотреть на само решение, абстрагируясь от сроков, когда оно было вынесено, мы в наших жалобах обращали внимание ЕСПЧ, что закон носит дискриминационный характер, что преследование неправительственных организаций в рамках этого закона носит политический характер, но это Европейский суд не счёл нужным отметить в своём решении.

Кремль заявил, что не видит смысла комментировать постановление Европейского суда по правам человека, так как в России недавно был принят закон о неисполнении решений ЕСПЧ.