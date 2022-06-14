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мир

ЕСПЧ: запоздалое решение

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ЕСПЧ: запоздалое решение
ЕСПЧ: запоздалое решение   -   Авторское право  Jean-Francois Badias/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предписал России выплатить компенсации некоммерческим организациям, которым был присвоен статус «иностранного агента». ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили 11 статью Европейской конвенции о защите прав человека, которая гарантирует право на свободу собраний и ассоциаций.

– Ключевое в постановлении Европейского суда – это то, что европейский суд согласился с позицией заявителей в том, что термин «иностранный агент» не должен применяться в отношении некоммерческих организаций и в принципе не должен применяться в таком значении, поскольку носит негативную коннотацию, он по сути выхолащивает право на свободу выражения мнения, и довольно трудно спорить с тем, что этот термин является стигматизирующим, – отмечает Александр Передрук, адвокат, представлявший интересы заявителей в ЕСПЧ. – Использование этого термина преследует одну цель – создавать так называемый охлаждающий эффект на деятельность организаций, либо заставлять их отказываться от иностранного финансирования полностью, либо фактически делать их деятельность невозможной на территории Российской Федерации.

Первая жалоба поступила в ЕСПЧ ещё в 2013 году. Пять лет назад жалобы 73-х НКО были объединены в одно дело. В числе заявителей – ключевые правозащитные организации России, такие как «Голос» и «Мемориал», которые власти уже ликвидировали. Олег Орлов, долгие годы проработавший в «Мемориале», уверен, что ЕСПЧ принял решение слишком поздно:

– Даже год назад такое решение могло бы оказать какое-то реальное влияние на развитие ситуации внутри России, хотя бы в плане того, что не было бы дальнейших ужесточений. Но даже если посмотреть на само решение, абстрагируясь от сроков, когда оно было вынесено, мы в наших жалобах обращали внимание ЕСПЧ, что закон носит дискриминационный характер, что преследование неправительственных организаций в рамках этого закона носит политический характер, но это Европейский суд не счёл нужным отметить в своём решении.

Кремль заявил, что не видит смысла комментировать постановление Европейского суда по правам человека, так как в России недавно был принят закон о неисполнении решений ЕСПЧ.