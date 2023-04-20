Италию вынуждают открыть для конкуренции частные пляжи

Италия должна открыть для конкуренции свои частные пляжи (общественных у неё мало). Европейский суд постановил, что консессии на эксплуатацию морского побережья не могут продлеваться автоматически, а должны проходить беспристрастную процедуру селекции. В Италии лицензии на аренду шезлонгов и солнцезащитных зонтов традиционно принадлежат семьям и передаются из поколения в поколение.

Президент Федерации итальянских пляжей Марко Маурелли всё ещё надеется найти с властями компромиссное решение:

«Очевидно, что возникла критическая ситуация. Если такая важная составляющая итальянского хозяйства, как фамильные пляжи, завтра остановится, это станет значительной проблемой для экономики. Возникнут трудности с организацией туризма. Поэтому я обращаюсь к парламенту и правительству, чтобы они урегулировали эту ситуацию и провели органическую реформу нашего сектора».

По мнению Европейской комиссии, итальянская система концессий противоречит её Директиве об услугах. Брюссель уже не раз предупреждал об этом Рим, даже возбуждал против него процедуру, предусмотренную за нарушение общих правил.

Но традиции владения пляжными лицензиями в Италии настолько сильны, что несколько правительств не смогли её изменить. Представитель Еврокомиссия Соня Господинова надеется, что Джорджа Мелони сможет упорядочить ситуацию в курортной и других сферах:

«Премьер-министр гарантировала, что Италия очень быстро обеспечит имплементацию союзного законодательства. Это означает, что национальные власти приступят к приведению итальянских правил в соответствие с европейскими».

Тем не менее, в наступающем купальном сезоне на тысячах итальянских пляжей по-прежнему нельзя будет бесплатно даже растелить своё полотенце. Правительство крайне правого премьера Мелони недавно отложило отмену системы концессий на один год, продлив её до 2024 года.