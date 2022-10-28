Пляжный сезон в Европе продолжается

Октябрь почти кончился, а пляжный сезон на юго-западе Европы ещё продолжается. В Испании и Франции вслед за рекордно жарким летом продолжается рекордно тёплая осень. Дневная температура во многих районах превышает 20 градусов, а на средиземноморском побережье почти достигает 30.

Экологи и метеорологи называют происходящее недобрым знаком. По их словам, это свидетельство того, что содержание парниковых газов в атмосфере постоянно растёт.

Петтери Таалас, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации:

"По углекислому газу, метану и оксиду азота мы побили новые рекорды, и никаких улучшений в атмосфере мы пока не видим".

В целом тёплая осень стояла почти по всей Европе, вплоть до Великобритании. По данным французских метеорологов, затянувшееся "бабье лето" в стране должно закончиться на следующей неделе. В Испании же, где нынешний октябрь уже объявили самым тёплым в истории, такая погода продлится ещё до середины ноября.