Европарламент одобрил "Климатический пакет" ЕС до 2030 года

Европейский парламент сосредоточился во вторник на предотвращении изменений климата на планете. Депутаты одобрили в Страсбурге ряд мер из пакета под названием Fit for 55 (Готовность 55), цель которого - сократить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году. Ратифицирован, в частности, Механизм пограничной углеродной корректировки. Он призван создавать более равные условия для производителей из Евросоюза, в котором действуют строгие ограничения на загрязнение воздуха, и из стран за пределами ЕС. Углеродной корректировке подлежат цены на товары, пересекающие союзные границы.

О значении механизма говорит парламентский докладчик по этой теме Мохаммед Шахим:

«_Это полностью меняет правила игры. Это действительно историческое событие, потому что мы впервые начнём просить производителей дополнительно платить за импортированные вместе с товаром выбросы углекислого газа. Евросоюз становится первым в мире регионом, где, по сути, устанавливается цена на CO2 или углеродный тариф для производителей из-за его рубежей, что само по себе является историческим событием. Мы надеемся, что это побудит другие регионы мира присоединиться к нам в ЕС и продемонстрировать такие же амбиции. Всё это поможет декарбонизировать экономику, и тогда удержание потепления ниже 1,5% будет в пределах досягаемости_».

Этот механизм будет применяться к нескольким отраслям европейского хозяйства, таким как производство стали, цемента, алюминия и удобрений. Он заработает 1 октября, когда начнётся переходный период.

Однако представитель Европейской ассоциации сталелитейной промышленности (Eurofer) Адольфо Айелло опасается, что её предприятия столкнуться с нечестным соперничеством со стороны компаний за пределами ЕС, которые не захотят платить за свои выбросы.

«_Ожидается, что наш сектор в ближайшие восемь лет инвестирует около 30 млрд евро в декарбонизацию. Но в то же время он должен оставаться конкурентоспособным. Например, мы экспортируем в третьи страны европейской стали на 45 млрд евро. По нынешним правилам, получатели не учитывают нашу декарбонизацию и платят только за саму сталь. Это может сделать наш экспорт убыточным. Так что в краткосрочной перспективе на карту поставлено наше выживание. Наш переход на "зелёную" сталь тоже поставлен на карту_».

Европарламент также принял реформу Схемы торговли выбросами и разрешил учредить Социально-климатический фонд, который призван сделать переход на чистые технологии менее тяжёлым для граждан Евросоюза и более справедливым для всего общества.