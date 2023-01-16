Двух евродепутатов лишают неприкосновенности

Европарламент начинает снимать неприкосновенность с ещё двух своих депутатов. Фигурантов коррупционного скандала "Катаргейт" обвиняют в получении денег от Катара и ряда других государств, которые в обмен рассчитывали на принятие Евросоюзом политических решений в свою пользу.

По запросу брюссельских следователей председатель Европарламента Роберта Метсола возбудила в понедельник в Страсбурге процедуру в отношении Марка Тарабеллы из Бельгии, а также итальянца Андреа Коццолино, который до пятницы был главой парламентской делегации по связям с Магрибом. В этот регион входит Марокко, одна из стран, якобы предлагающих политикам взятки.

Коццолино также был причастен к расследованию использования третьими странами шпионской программы Pegasus для слежки за евродепутатами.

«Зная теперь о том, какие зарубежные связи были у некоторых наших коллег, кажется странным, что их включили в комиссию по расследованию шпионской программы Pegasus или её аналогов, - сказала бельгийская "зелёная" Саския Брикмонт. - И, конечно, есть проблема с Марокко, потому что эту страны подозревают в использовании программы Pegasus против Евросоюза, против президента Макрона, а также против премьер-министра Испании. Поэтому некоторые депутаты, могут быть заподозрены в том, что они защищают определённые интересы, в частности, интересы Марокко. Вопрос в этом».

Второй евродепутат, социалист Марк Тарабелла, ранее возглавлял делегацию по связям со странами Персидского залива. Выяснилось, что он не задекларировал поездку в Катар в 2020 году, которую оплатила принимающая страна, а это является нарушением правил Европарламента.

Комитет по юридическим вопросам теперь даст двум евродепутатам шанс изложить свою позицию, прежде чем вопрос будет поставлен на голосование всеми законодателями на февральской пленарной сессии. Если иммунитет будет снят, бельгийские власти смогут допросить двух подозреваемых и предъявить им любые обвинения.