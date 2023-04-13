Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах 13 женщин

Тринадцать женщин обвиняют французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии и домогательствах, сообщает новостное издание Mediapart.

Как пишет Mediapart, пострадавшие утверждают, что Депардье щупал их, совал руки в нижнее белье и отпускал в их адрес непристойные замечания. По словам женщин, это происходило на съемочных площадках и в общественных местах в последние 20 лет.

Адвокат 74-летнего Депардье заявил, что его клиент "официально отрицает все обвинения".

Ранее обвинение в изнасиловании против актера выдвинула канадская актриса Шарлотта Арнольд. Она заявила, что была изнасилована в 2018 году в парижском доме Депардье. На тот момент ей было 22 года.

Среди тринадцати женщин, давших показания Mediapart, девять обвинили 74-летнего актера в сексуальном насилии, в частности, на съемках кинофильмов и телепередач.

24-летняя участница съемок с Депардье пожаловалась журналистам, что актер "без предупреждения засунул руку под платье", а после того как она оттолкнула его, стал агрессивным.

Саре Брукс было 20 лет, когда она познакомилась с актером на съемках сериала "Марсель" в 2015 году. Журналистам Mediapart она рассказала, что Депардье засунул руку в ее шорты, издав "странное хрюканье". По ее словам, она "убрала его руку один раз", но актер снова "засунул ее в трусики", пытаясь "потрогать ягодицы". На съемках второго сезона "Марселя" звезда, как говорят, "ласкал бедро" 47-летней участницы съемок.

Прокуратура Парижа сообщила в среду агентству AFP, что "не получила ни одной новой жалобы" на действия актера.