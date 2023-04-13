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Президент США Джо Байден выступил перед депутатами ирландского парламента.

Байден - третий глава Белого дома, произнесший речь перед законодателями Эряхтаса и единственный из них со столь сильными ирландскими корнями

Президент США Джо Байден :

— Ну, мама... Ты сказала, что это произойдет...

— Ценности, которые мы разделяем, по сей день остаются в основе нашего исторического партнерства между нашими народами и нашими правительствами. Как народы, мы познали трудности и разобщенность, но мы также нашли утешение и сочувствие друг в друге.

Американский лидер отправился в Северную Ирландию, чтобы отметить 25-ю годовщину подписания Соглашения Страстной пятницы, положившего конец десятилетиям насилия на религиозной почве.

Затем он приехал в республику Ирландию, где он встретился с президентом страны Майклом Хиггинсом и провел переговоры с премьер-министром Лео Варадкаром.

Выступая перед прессой, политики подтвердили свою приверженность поддержке Украины.

Без сотрудничества Европы и США в ответ на российское вторжение, "я не знаю, в каком мире мы бы жили", — сказал Варадкар.