"Херсон - это Украина". Такие надписи появилась на стенах в этом городе после того, как его временно заняли российские войска. Пририсованная там жёлтая лента вскоре стала символом гражданского сопротивления украинцев, проживающих на оккупированных территориях. В конце апреля 2022 года возникло движение "Жёлтая лента" как продолжение митингов против так называемой “Херсонской народной республики” и фейковых референдумов о выходе из состава Украины, которые проводила Россия. Оно быстро распространилось на такие города, как Луганск и Ялта.

Выставку о своей деятельности открыли в Брюсселе активисты этого движения, в том числе Валерия:

"Жёлтая лента" - это движение сопротивления на оккупированных территориях, это мирное движение отпора. Мы напоминаем местным жителям, что они по-прежнему в Украине. Когда русские утверждают, что Россия теперь там навсегда, это неправда. Херсонцев никто не бросил. Мы вместе с ними. «Жёлтая лента» проводит информационную кампанию о проблемах на оккупированных территориях, таких как паспортизация и мобилизация в российские войска. Но в основном мы занимаемся поддержкой, мы показываем людям, что они не одни".

Сейчас в движении более 8 тыс участников. Они стараются помочь тем, кто остался на российской стороне от линии фронта. Там, где появляются их плакаты с лентами, люди знают, что Украина их не забыла. Не забывает их и депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс:

«Нам нужно оказывать больше финансовой поддержки народу Украины, в том числе представителям гражданского общества. Нужно дать им возможность получить больше каналов для общения и расширить свою деятельность на территориях, которые пока недоступны для Киева. Но вы знаете, солидарность и политическая поддержка иногда даже важнее финансовой».

Жёлтая лента - то также символ того, что после освобождения оккупированных территорий жизнь там вернётся в нормальное русло. А пока оказавшиеся на чужбине украинцы чествуют своих героев, поторые продолжают гибнуть за независимость и неделимость своей страны.