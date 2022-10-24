Врачи Изюма вспоминают оккупацию и готовятся к зиме

Разрушенная больница украинского Изюма — настоящий образец живучести в минимальных условиях. Это медицинское учреждение было единственным, остававшимся открытым, когда российские войска захватили Изюм в начале марта, вскоре после вторжения в Украину.

Медицинский персонал рассказывает о своём шестимесячном опыте в условиях российской оккупации и готовится к зиме. Юрий Кузнецов - хирург травматолог:

"Ну, спали 2-3 часа в сутки, это в лучшем случае. Холод здесь был: температура +3, +1. Для того, чтобы растворы ввести, приходилось телом греть".

В первые же дни войны хирурги перебрались в подвал, чтобы избежать авиаударов и артиллерийских обстрелов. Горстка медработников, оставшихся во время оккупации, стала единственной надеждой на спасение жизней в городе, быстро заполнявшемся больными и ранеными.

"У нас стояли две каталки переносных с носилками, которые выступали в качестве операционного стола", - говорит хирург Кузнецов.

"Все разбежались, больница пустая. А вот эта кучка закрылась в подвале и спасает людей. И уже все знают в Изюме, стучат, если закрыто. То есть это по призванию реально, не каждый может такое", - рассказывает один из пациентов.

Изюм вернулся под контроль Украины в прошлом месяце во время контрнаступления, которое нанесло удар по военным целям и престижу Москвы. Знаки вокруг всего больничного комплекса, предупреждающие о минах, исчезают один за другим, по мере того, как украинские сапёры кропотливо расчищают каждый клочок земли.