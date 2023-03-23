Владимир Зеленский посетил Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский после поездки в Харьков и Донецкую облаcть посетил Херсон, где провел инспекцию работ. Этот регион украинские силы вернули под свой контроль в ноябре.

В последние недели бои усилились, потери увеличились с обеих сторон, и сейчас много усилий прикладывается для эвакуации раненых украинских военных.

В этом процессе важную роль играют медики-волонтеры. Они используют автобусы, переобуродованые в машины скорой помощи по последнему слову техники.

"Это очень важный проект, потому что он помогает экономить реcурсы, так как мы можем разом транспортировать шестерых раненых в тяжелом состоянии или в состоянии средней тяжести. Если бы мы взяли обычную государственную машину скорой помощи, то в ней можно было бы перевезти только одного человека в лежащем положении", — рассказывает волонтер Катерина Селиверстова.

По оценкам аналитиков, бои в ближайшие месяцы будут усиливаться, и такие операции по эвакуации раненых могут спасти многих украинских военных, оказашихся на грани жизни и смерти.