Херсон: "Мы никуда не собираемся переезжать, здесь родились, жили и будем жить"

Микрорайон Корабел на острове в Херсоне находится под постоянным российским обстрелом, разрушена инфраструктура, восстановить которую невозможно из-за ситуации с безопасностью.

В настоящее время в домах нет отопления, воды и электричества. Власти призывают жителей эвакуироваться в более безопасные регионы. Но не все соглашаются это сделать - несмотря ни на что, люди остаются.

"Мы никуда не собираемся переезжать, мы здесь родились, здесь жили и будем жить".

"Мы живем на воде, у нас есть вода. Слава богу, она нас окружает, так что как-нибудь выживем".

После того как российские войска оставили Херсон 11 ноября, Корабел обстреливается практически ежедневно. Снаряды повредили котельную, поэтому ее строительство пришлось остановить;

"Сейчас мы планируем поставить генераторы, к нам поступили заявки на поставку 400 отопительных приборов, чтобы мы могли распределить среди населения", - говорит глава военного управления Галина Лугова.

Сегодня в микрорайоне осталось около 7 тысяч херсонцев. Ситуация стабильно сложная, говорят местные власти. Вода доставляется местным жителям, и рассматривается вариант подачи е` один раз на несколько часов

Херсонская городская военная администрация может принять решение о принудительной эвакуации из микрорайона Корабел.