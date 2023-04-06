Бельгийский судья решил вскоре освободить Пьера Антонио Панцери

Бельгийский судья решил, что один из главных фигурантов коррупционного скандала "Катаргейт" Пьер Антонио Панцери может скоро выйти из тюрьмы при условии ношения электронного браслета. Этоти бывший член Европарламента от итальянских социалистов был задержан в декабре по обвинению в организации преступной группировки, взяточничестве и отмывании денег.

Он признался, что получал мзду из стран за пределами Евросоюза, в частности, Катара, подкупом заставлял парламентских коллег и других лиц влиять на принятие политических решений в интересах этих стран.

Ранее Панцери пошёл на сделку со следствием . Он согласился рассказать о своей группировке схеме «наличные в обмен на услуги», чтобы ему сократили срок лишения свободы.

Бывший вице-спикер Европарламента гречанка Ева Кайли провела в предварительном заключении уже 4 месяца, а депутат из Бельгии Марк Тарабелла - почти 2 месяца. Слушания их дел состоятся на следующей неделе.