Европейская гражданская инициатива по защите пчёл от пестицидов

Жители Евросоюза заступились за пчёл и призвали сделать для этих насекомых более благоприятные условия в сельском хозяйстве. Более миллиона человек подписали Европейскую гражданскую инициативу, требующую поэтапного отказа от синтетических пестицидов к 2035 году, чтобы восстановить биоразнообразие и поддержать фермеров в переходный период.

Автор петиции такого содержания - Мартен Дермине. Он ценит обитатели своих ульев не столько за мёд, сколько за перенос пыльцы между растениями:

«Существует тесная связь между здоровьем пчёл, их поведением, состоянием окружающей среды и воздействием пестицидов на население, особенно фермеров. Наша гражданская инициатива посылает правительствам сигнал о том, что нужно помочь пчёлам и другим насекомым, которые первыми страдают от вредных химикатов. Это принесёт пользу людям, живущим в сельской местности, а также потребителям, в организмы которых пестициды попадают из пищи, которую они едят, и продуктов, которые они покупают".

В Евросоюзе 80% сельскохозяйственных культур и диких растений зависят от таких опылителей, как пчёлы, популяция которых сокращается.

Когда у гражданам спрашивают, каковы, по их мнению, главные задачи властей, они часто называют защиту животных, дикой природы и климата планеты. Брюссель должен воспринимать как руководство к действию такие инициативы, если они получают массовую поддержку.

Представитель Еврокомиссии Адальберт Янц:

«Сейчас для нас не время разрабатывать и представлять новые законодательные предложения в этой сфере. По-настоящему неотложным делом для правительств является выполнение задач, которые Еврокомиссия поставила перед коллегами в странах-членах, ради того, чтобы воплотить амбиции граждан в обязательный к исполнению закон".

Это седьмая Европейская гражданская инициатива. Брюссель обязан реагировать на подобную петицию после того, как свои подписи по ней поставит 1 миллион человек как минимум в 7 различных странах-членах.

Общая сельскохозяйственная политика ЕС уже содержит меры по спасению пчёл.