НАТО не видит изменений в ядерной позиции России

"НАТО не видит никаких изменений в ядерной позиции России", - заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса. Йенс Столтенберг выступал в Брюсселе за день до начала встречи министров иностранных дел стран НАТО. Они обсудят, в частности, объявление президента России о том, что 1 июля будет завершено строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. 11 июля в соседней Литве, в радиусе действия такого оружия, состоится встреча НАТО на высшем уровне под председательством Столтенберга.

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО:

«Заявление президента Путина является частью тенденции - опасной , безрассудной ядерной риторики, - когда Россия, президент Путин, пытается использовать ядерное оружие, чтобы помешать нам поддержать Украину. Нас не удастся запугать, мы будем продолжать поддерживать Украину. Конечно, НАТО сохраняет бдительность, мы очень внимательно следим за тем, что делает Россия, но пока не видим никаких изменений в её ядерной позиции, которые требовали бы любого изменения в нашей ядерной позиции".

Во вторник 31-м членом НАТО официально станет Финляндия. Её флаг будет поднят возле брюссельской штаб-кватиры. После вторжения России в Украину Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в альянс. Но ратификации этого процесса по началу воспрепятствовали два союзника: Турция и Венгрия. Турецкий парламент в конце концов дал зелёный свет членству Финляндии. Генеральный секретарь выразил надежду, что к июльскому саммиту будут сняты возражения и против принятия в НАТО Швеции:

«Мы не должны создавать впечатление, что Швеция осталась одна. Нет, Швеция во многом уже внутри НАТО, она интегрирована в военные и гражданские структуры. Союзники готовы действовать. Нельзя себе представить, что будут какие-то угрозы или военные атаки против Швеции без реакции НАТО".

На двухдневной встрече в Брюсселе министры иностранных дел обсудят новый план военных расходов НАТО, который будет принят на саммите в Вильнюсе. В нём записано, что расходы стран-союзников на оборону должны составлять как минимум 2% их ВВП.