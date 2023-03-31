Единогласно - 276 голосами - парламент Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО. В минувший понедельник "за" членство этой страны в альянсе проголосовали венгерские депутаты. Таким образом, отмечают наблюдатели, последнее препятствие на пути расширения НАТО устранено.

По итогам голосования вице-спикер Хайдар Акар подчеркнул, что все присутствовавшие в зале заседания депутаты поддержали заявку Хельсинки, так что теперь "законопроект стал законом".

Президент Финляндии поблагодарил Турцию и 29 стран-членов НАТО за "доверие и поддержку". Саули Нийнистё пообещал, что его страна "будет сильным и способным союзником, приверженным безопасности альянса". Он также пожелалШвеции, также кандидату, как можно скорее получить "зелёный свет".

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Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление 10 месяцев назад. На сегодня кандидатура Швеции остаётся в подвешенном состоянии из-за позиции Турции и Венгрии.

Анкара не даёт "зелёный свет", обвиняя Швецию в слишком мягком отношении к группам, которые считает террористическими и представляющими, по её мнению, угрозу безопасности, включая Рабочую партию Курдистана и людей, связанных с попыткой государственного переворота 2016 года. Масла в огонь подлили и недавние демонстрации в Швеции, включая протест антиисламского активиста, который сжёг Коран у здания посольства Турции.

Правительство Венгрии утверждает, что некоторые шведские политики делали уничижительные заявления о состоянии венгерской демократии и сыграли активную роль в том, что миллиарды Евросоюза были заморожены из-за предполагаемых нарушений правопорядка и демократии.