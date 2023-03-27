Венгерский парламент ратифицировал вхождение Финляндии в НАТО

Государственное собрание Венгрии подавляющим большинством голосов одобрило вступление Финляндии в НАТО. "За" присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу проголосовали 182 депутата, "против" - шесть.

Таким образом, финскую заявку на вступление в НАТО пока не одобрила только Турция, однако это может произойти в ближайшие дни. Парламентский комитет по международным делам турецкого парламента одобрил заявку Хельсинки в прошлый четверг.