Венгерский парламент ратифицировал вхождение Финляндии в НАТО

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Венгерский парламент ратифицировал вхождение Финляндии в НАТОКомментарии
Euronews
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Государственное собрание Венгрии подавляющим большинством голосов одобрило вступление Финляндии в НАТО. "За" присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу проголосовали 182 депутата, "против" - шесть.
Таким образом, финскую заявку на вступление в НАТО пока не одобрила только Турция, однако это может произойти в ближайшие дни. Парламентский комитет по международным делам турецкого парламента одобрил заявку Хельсинки в прошлый четверг.