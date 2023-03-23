Саммит ЕС: ужесточение риторики в отношении российской войны

В проекте итогового документа встречи в верхах Евросоюза, который будет завершён и опубликован в пятницу, больше половины места занимает тема российской войны против Украины. Лидеры ЕС подтверждают свою занятую ранее общую позицию, ни одна из стран-членов не выражает своего особого мнения, но формулировки стали более жёсткими и бескомпромиссными.

Например, говорится, что Россия "должна прекратить свою агрессию, полностью и без всяких условий вывести свои войска и прокси-формирования (речь о наёмниках) со всей территории Украины в её международно признанных границах. (Имеются в виду, что Крым не будет предметом торга). Совет ЕС в самой решительной форме осуждает чинимое насилие на сексуальной или гендерной почве и требует немедленно осуществить безопасное возвращение украинцев, особенно детей, которых насильно вывезли или депортировали в Россию".

Что Евросоюз намерен делать?

"Поддерживать и усиливать коллективное давление на Россию, включая возможное применение дальнейших ограничительных мер. (То есть 11-го санкционного пакета пока нет на столе переговоров). При этом Евросовет подчеркивает важность выполнения уже принятых санкций, а также пресечения и предотвращения их обхода третьими странами".

В четверг, уже после того, как был написан этот черновик коммюнике, президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров Евросоюза о новых антироссийских санкциях и назвал "позитивным сигналом" ордер суда в Гааге на арест своего коллеги Владимира Путина, связанный с вывозом детей.