Франция обязывает Евросоюз обеспечить безопасность Украины

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт с Саммита ЕС в Брюсселе:

"Проект итогового документа встречи в верхах Евросоюза начинается с главы "Украина" и с осуждения "российской агрессивной войны". Что в этом документе нового? Осуждается "преднамеренное разрушение плотины Каховской ГЭС" - не сказано правда, кем она разрушена.

В последний вариант черновика добавлена фраза: "Лидеры ЕС согласятся взять на себя обязательства по безопасности перед Украиной". Этот абзац, вставленный минувшей ночью по настоянию Франции, может вызвать возражение некоторых стран, которые не являются членами НАТО и соблюдают военный нейтралитет. Это, например, Австрия и Ирландия.

По поводу использования замороженных денег российского государства предлагается делать это "законным образом и вместе с международными партнёрами".

По ходу Саммита становится ясно, что труднее будет НЕ конфисковать активы Российского центробанка, а взять деньги из своих бюджетов. Издание POLITICO пишет, что дипломаты задаются вопросом: "Как объяснить налогоплательщикам из ЕС и США, что ОНИ должны платить за восстановление мостов и электростанций, которые намеренно бомбит Россия?"