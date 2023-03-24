Еврокомиссия проведёт конференцию по поиску и возвращению депортированных украинских детей

Евросоюз допустил передачу Украине ракет класса "земля-земля". Об этом говорится в заявлении, принятом на саммите в Брюсселе, на котором лидеры 27 стран окончательно утвердили отправку в течение 12 месяцев 1 миллиона артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ.

Стало известно о готовящемся 11-м пакете санкций против России. По словам Урсулы фон дер Ляйен, он будет направлен на закрытие лазеек, которые позволяют обходить существующие ограничения.

Председатель Еврокомиссии также объявила об организации конференции по поиску вывезенных в Россию украинских детей. Форум пройдёт при партнёрстве с Киевом и Варшавой.

Есть одна тема, которая особенно важна для меня, это дело о похищенных украинских детях. Это ужасное напоминание о самых тёмных временах нашей истории. Депортация детей – это военное преступление. Урсула фон дер Ляйен председатель Еврокомиссии

По утверждению украинских властей, более 16 тысяч несовершеннолетних были принудительно перемещены, лишь 300 из них удалось вернуть домой.

Именно подозрения в организации депортации сирот и оставшихся без родительской опеки с целью смены их гражданского статуса и "перевоспитания" стали поводом для выдачи ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В четверг стало известно о том, что Международный уголовный суд откроет своё представительство в Киеве. Соглашение о сотрудничестве подписали генпрокурор Украины Андрей Костин и секретарь МУС Питер Льюис.

Второй день брюссельского саммита будет посвящён еврозоне и устойчивости европейских банков на фоне краха Silicon Valley Bank и продаже Crédit Suisse конкурентам из UBS.